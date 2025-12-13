76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷

曾有亞視「鎮台之寶」稱號的76歲鮑起靜，即使已貴為金像影后，但大家永遠都記得她昔日忠心於亞視的形象，很多網民甚至稱她為「亞視御用阿媽」。日前鮑起靜接受阿旦鄭丹瑞的網上節目訪問，亦談及昔日效力亞視的時光，透露當年如何跟前東家共度時艱。

鮑起靜由主角變「阿媽」

鮑起靜爸爸是導演鮑方，她自小就知道自己將來可能會入行。她指，年輕時剛入行便擔當女主角，曾一度有過「好巴閉」的幼稚想法。然而，電影圈的發展不如預期，轉入電視台後，她不再是主角，而是飾演媽媽、二三線的角色。鮑起靜形容這段過程是在掙扎當中生存，她於無數失敗的演出中學習，甚至曾被人「鬧醒」，直指她「唔夠」、「唔得」，但這些批評反而成為她進步的動力。她說：「其實你就係不斷咁喺……你接受嘅人哋嘅批評裏面成長㗎嘛！」

鮑起靜60歲獲獎迎來覺悟

演藝生涯的轉捩點發生在鮑姐60歲那年，一次獲獎讓她豁然開朗，迎來了覺悟。她感恩上天給予的一切，認為自己得到的已經太多，應該要開始回報。自此，她對生活和工作比從前更加熱愛，鮑起靜直言已到退休年齡，她說：「雖然我已經到咗一個退休嘅年齡呢，但我永遠都唔會講我自己要退休嘅，我淨係當我係休而不退。我可以休息，但我唔退落嚟。」

鮑起靜曾遭減薪近半

鮑起靜亦提及在亞洲電視工作時的苦與樂，她憶述，當時亞視作為弱勢電視台，「我哋係年年都減薪，或者唔減薪嗰年就減騷，總之係年年遞減。」她透露，有時一次減薪減得好過分，「減到差唔多一半人工喇，當時係我、幾個好朋友……夏春秋、鄧碧梅啦，我哋幾個一齊做《婦女新姿》……當時我哋三個人就坐喺度講『唉，其實我哋都好明白，其實公司係想我哋走嘅啫』。」在去留的十字路口，鮑起靜與同事們問自己是否仍熱愛這份工作，最終憑著對演藝事業的執著，決定願意減一半人工。鮑起靜慶幸當日的堅持，讓她能繼續留在心愛的行業，見證後來的轉機。

鮑起靜望政府支持香港電影業

談到香港電影業的現狀，鮑起靜坦言：「我真係未見過咁慘嘅情況」，並懇切希望政府能像當年的韓國一樣，大力支持電影業，為新一代的演員和導演提供更多機會，讓香港電影能再次茁壯成長。她說：「因為我哋唔可以要求老闆『喂，開戲啦』，老闆話『會蝕本㗎喎』，你唔可以要求人哋做啲蝕本嘅嘢，係嘛？但係要令一個香港嘅電影事業，能夠生存嘅話，我覺得到咗一个樽頸位，我覺得應該政府要出嚟，大力支持。」

