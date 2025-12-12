新聞女王2丨借Man姐張家妍劉艷人生取態帶出「女王」最新定義 王敏奕奉子成婚 囝囝「馬國明」含金奶嘴另類回歸

昨晚播出的《新聞女王2》劉艷（王敏奕飾）與PM馬家明（吳業坤飾）這對「喜感CP」奉子成婚贏盡網民祝福，兩人簡單簽紙並將婚戒紋於無名指的橋段，被網民大讚浪漫貼地，更與王敏奕現實中的婚戒形式巧妙呼應，當年王敏奕與曾國祥拍婚照時，也同樣大晒「紋身婚戒」。

然而，劇情最令人驚喜的震撼彈，是二人將愛情結晶取名「國明」，與劇中已故的「佐治」馬國明同名，讓馬國明以趣味方式「另類回歸」。網民對此創意安排極為受落，笑稱：「馬明以一種意想不到的方式回歸了！」更有合成照在網絡熱傳，可見「馬明頭、BB身」的造型，口中還含著Man姐曾提及的「金奶嘴」，細節設計被讚心思十足。

不同現代女性人生取態

其實這幾幕輕鬆又溫馨的場口（即使Man姐對PM嚴厲訓斥），也表達了作為現代女性，無論對於事業、愛情及家庭是怎樣的決定，只要「遵從本心，堅守自我」，就已是「真正的女王」！無論是Man姐全力衝刺事業大殺三方、家妍為事業犧牲愛情、劉艷選擇結婚生仔同時兼顧事業；三個人雖各有想法態度，但絕對沒有對錯之分。作為現代獨立女性，無論最終選擇家庭或是事業或是兩者兼顧都沒有對錯，關鍵只要擁有自己決定人生的權利，任何選擇都可以是好選擇，佳導曾於網上這樣回應網民：「可以自由選擇自己的人生，決定自己的道路，承擔責任帶來的壓力，這樣才是真正的『女王』」

「樂妍CP」復合成焦點

此外，劇情另一焦點落在張家妍（李施嬅飾）與邵律師（高鈞賢飾）的感情線上。上季因價值觀分歧而分手的二人，本季關係逐漸回暖。昨晚結尾醫院偶遇一幕，邵律師主動試探復合可能，卻因家妍尚未準備好而尷尬收場，留下懸念。觀眾對「樂妍CP」能否破鏡重圓大表關注，而高鈞賢細膩演繹的溫柔眼神與聲線，再度贏得好評，被讚從「爆棚男友力」昇華至「理想型老公」。而現實生活中，高鈞賢不但是好老公、亦是廿四孝爸爸，女兒Liona更是超級可愛BB，李施嬅也曾私下探望高鈞賢一家三口。

