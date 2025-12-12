小儀歎世界晒福岡旅行照 上「神棍堂」伸展筋骨改善姿勢
更新時間：21:45 2025-12-12 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-12 HKT
阮小儀於10月底告別效力31年的商台，請辭其中原因是希望有多點時間陪伴父母，展開人生新章節。離職後，小儀投入新航道，經營網上頻道《阮小樂園》，更有不少活動司儀工作，成為客戶新寵兒，上個月工作排山倒海，就連朋友約會也要拒絕。
忙裡偷閑
忙碌工作中，小儀懂得享受生活，最近她在網上分享上「神棍堂」（Stick Mobility）學習的點滴，伸展筋骨，今日（12日）小儀又上傳日本福岡旅行照，在遍佈黃葉的公園隨處逛，大讚景色「美麗到不能」，並自嘲：「與這美麗圖畫比下去，我是輸家，所以我出現了尷尬而不失禮貌的微笑。」小儀又在福岡獲好評的餐廳午膳，悠然自得，過着寫意的生活。
