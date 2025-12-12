Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小儀歎世界晒福岡旅行照 上「神棍堂」伸展筋骨改善姿勢

影視圈
更新時間：21:45 2025-12-12 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-12 HKT

阮小儀於10月底告別效力31年的商台，請辭其中原因是希望有多點時間陪伴父母，展開人生新章節。離職後，小儀投入新航道，經營網上頻道《阮小樂園》，更有不少活動司儀工作，成為客戶新寵兒，上個月工作排山倒海，就連朋友約會也要拒絕。

忙裡偷閑

忙碌工作中，小儀懂得享受生活，最近她在網上分享上「神棍堂」（Stick Mobility）學習的點滴，伸展筋骨，今日（12日）小儀又上傳日本福岡旅行照，在遍佈黃葉的公園隨處逛，大讚景色「美麗到不能」，並自嘲：「與這美麗圖畫比下去，我是輸家，所以我出現了尷尬而不失禮貌的微笑。」小儀又在福岡獲好評的餐廳午膳，悠然自得，過着寫意的生活。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
2小時前
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
4小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
03:20
警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場
突發
4小時前
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
13小時前
《全民造星VI》決賽撼無綫頒獎禮！最年輕TVB視帝得主強勢加盟做評判 網民：唔意外
《全民造星VI》決賽撼無綫頒獎禮！最年輕TVB視帝得主強勢加盟做評判 網民：唔意外
影視圈
6小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
2025-12-11 18:48 HKT