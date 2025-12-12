Sydney Sweeney否認隆胸願「測謊」 歡迎拍檔雅曼達施菲摸摸驗真假

「新一代性感女神」Sydney Sweeney與雅曼達施菲（Amanda Seyfried）近日宣傳電影 《美傭誘罪》，並接受雜誌的「測謊測試」。雅曼達問Sydney：「最近每個人都有一個問題，我不得不問，你的胸部是真的嗎？」Sydney笑着回答：「真的，我從來無動過手腳。」測謊儀器證實她講的都是事實。雅曼達再問可否觸摸Sydney的胸部，對方大方表示：「可以。」

「我不是性象徵！」

Sydney一星期被兩次問及關於胸部是否真的，日前她接受另一雜誌訪問時，同被問及胸部問題，她當時表示：「讓我揭穿那些傳聞，我的意思是，我從來沒有動過手術⋯⋯我太害怕針了，你知道嗎？」亦有不少人談論Sydney的外貌，她明言網民拿她12歲照片跟現在比較，那樣很不公平，她指：「很多人說我是一個性象徵，或者傾向於那樣做。不，我只是感覺良好，我是為了自己，我感覺很堅強。」