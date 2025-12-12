李佳芯闖大馬拍黑幫仇殺劇盡展霸氣 與黎諾懿吻戲屬前菜

視后李佳芯（Ali）與黎諾懿繼七年前《BB來了》後，這對CP終於「復合」，但這次不是湊B，而是殺入馬來西亞的黑幫世界，上演一場槍林彈雨的江湖情仇。由馬來西亞重本製作的黑幫題材劇集《義和》定檔於12月14日首播。

難得出埠兩個半月

日前預告片一出，Ali 由「寶貝媽咪」搖身一變成為霸氣江湖大嫂「冰姐」，她在預告片中除了有幾場崩潰爆喊戲之外，還有摑人、飛車及槍戰等緊張場面，完全顛覆過往形象，徹底「黑」化；而守護在霸氣阿嫂身邊的黎諾懿，飾演深情而有義氣的黑幫大佬「漢哥」，他為了這個角色可謂搏到盡，除了動作戲親身上陣之外，更有半裸爆肌畫面，派福利毫不手軟。提到雙方七年後再度合體，Ali透露與黎諾懿私下份屬好友，今次合作感覺雙方的默契更勝從前：「因為已經好了解對方，所以無論是劇本內容、對白還是演繹，只要對方提出建議，也會去接受和互相信任。」Ali在預告片中與黎諾懿有蜻蜓點水式的吻臉，她表示《義和》沒有《BB來了》的溫馨氣氛，感情的表達有很大的反差：「以往的劇集通常情感較外露，與對手或多或少會有較親密的鏡頭，但今次在這劇集真的很少，雙方關係都是比較內斂，互相猜忌隱瞞，對我來說也是新的挑戰。」

至於劇中為了維持「戰鬥格」身形的黎諾懿，透露在馬來西亞拍攝期間過著非常自律的生活，他和Ali這對老拍檔一有空檔不是去吃喝玩樂，而是相約到健身房：「近年好難得有機會可以出埠拍成兩個半月，大家開工以外，同Ali一起吃飯、看電影、逛超市，空檔時間便會到健身房操Fit，彷彿變成一家人的感覺。」

黎諾懿早前率先觀賞完第一集，直言十分感動：「因為在這個時間還可以出外拍攝15集的劇集，加上除了我與Ali是香港演員外，其他都是馬來西亞和新加坡演員，整體感覺非常新鮮。」