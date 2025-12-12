四鏡大暴走｜MIRROR鷹小組學花式跳繩 體驗復耕探索香港驕傲

ViuTV節目《四鏡大暴走》於12月15日起播映。香港有許多值得被看見，值得被欣賞的「香港製造」及「香港第一」，MIRROR「鷹小組」陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位主持透過穿梭不同地方角落，與各個界別交流，從中學習他們堅毅不屈、謹守崗位的精神，成就更好的自己。

Tiger開工前做運動去水腫

首集預告了「鷹小組」的各種親身體驗，包括體驗復耕，充滿歷史情懷的傳統技藝如粵劇、舞獅，與香港的運動選手砌磋較量等等，透過拜訪各界精英匠人，用另一種方式探索「香港驕傲」，體現獅子山下精神。談到何謂「香港精神」？Stanley果斷答：「冇嘢做唔到！如果大家要做嘅話，即使遇到咩困難都好，都會做到。」Ian談到香港精神，自然會想起：「效率同埋拼搏嘅精神！目標為本，亦講求效率，即係可能大家有一件事要完成，大家都會朝着嗰個目標一齊去配合，去完成嗰件事。」Jer分享：「講起香港第一，可能係個精神？香港人就係有一種……由爸爸媽媽嗰代開始，就已經係獅子山精神，好勤力，唔驚捱辛苦！」Tiger感嘆：「要做到香港第一，一定係經歷咗好多辛酸訓練，或者我哋估唔到嘅磨練。」

此外，首集請來曾經多次打破世界紀錄的兩位「世一」跳繩運動員周永樂（Tommy）和何柱霆（Timothy）教四子花式跳繩。問到四子對上一次跳繩是甚麼時候？Tiger透露：「唔係好耐喎，因為呢排有個習慣，就係開工前會做運動，等自己出汗就可以冇咁水腫。」Jer則笑言自己上一次跳繩是中學PE體育課。