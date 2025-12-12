Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將

影視圈
更新時間：14:30 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:30 2025-12-12 HKT

50歲的湯盈盈在加拿大長大，有指其家境富裕，父親在當地經營飲食生意，擁多間連鎖式自助餐館。湯盈盈1995年代表蒙特利爾來港參選華姐，雖然沒有名次，卻留在香港發展至今，嫁給洪金寶愛將錢嘉樂後，雖然減產但仍活躍於幕前，《愛回家之開心速遞》成為她近年的代表作。。近日網上流傳一張湯盈盈的童年照，當中見到已故一代巨星張國榮（哥哥），非常珍貴，亦引起網民討論湯盈盈的家庭背景：「咁細個就可以同哥哥食飯，父母一定唔簡單。」

張國榮展現親和力

近日網上流出一張湯盈盈於11歲時與張國榮的合照，有指她是張國榮的小粉絲。「張國榮藝術研究會」公開照片，見到張國榮身穿灰色花紋襯衫，戴金絲眼鏡，氣質出眾，笑容極具親和力，而且為遷就湯盈盈的身高，不介意蹲下合照。

相關閱讀：湯盈盈公眾場合舉動過火？前TVB高層疑受冒犯黑面藐爆  網民提一點質疑二人早有心病

照片中的湯盈盈樣貌與現在分別不大，只是多添一份稚氣，童年的湯盈盈梳住一頭80年代流行的電燙曲髮，穿上白色花花衫，並戴上大耳環，臉圓圓眼仔碌碌，露出羞澀微笑，十分可愛。

湯盈盈樣貌沒變過

湯盈盈照片的發文者透露：「湯盈盈最難忘1986年11歲時，在加國看張國榮登台，晚上有機會和偶像吃飯，並且合照留念。」不少網民見到二人合照，而且可以與偶像食飯，非常羨慕湯盈盈。有網民留言：「佢樣冇變過」、「充滿鬼妹仔氣質」、「兒童版湯盈盈，幾得意」等。

相關閱讀：湯盈盈因一事成功收服浪子 錢嘉樂爆太太馭夫秘訣：唔知係咪佢阿媽教

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
19小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
8小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
6小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
23小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
59分鐘前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
22小時前
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
4小時前