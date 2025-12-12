《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將

50歲的湯盈盈在加拿大長大，有指其家境富裕，父親在當地經營飲食生意，擁多間連鎖式自助餐館。湯盈盈1995年代表蒙特利爾來港參選華姐，雖然沒有名次，卻留在香港發展至今，嫁給洪金寶愛將錢嘉樂後，雖然減產但仍活躍於幕前，《愛回家之開心速遞》成為她近年的代表作。。近日網上流傳一張湯盈盈的童年照，當中見到已故一代巨星張國榮（哥哥），非常珍貴，亦引起網民討論湯盈盈的家庭背景：「咁細個就可以同哥哥食飯，父母一定唔簡單。」

張國榮展現親和力

近日網上流出一張湯盈盈於11歲時與張國榮的合照，有指她是張國榮的小粉絲。「張國榮藝術研究會」公開照片，見到張國榮身穿灰色花紋襯衫，戴金絲眼鏡，氣質出眾，笑容極具親和力，而且為遷就湯盈盈的身高，不介意蹲下合照。

相關閱讀：湯盈盈公眾場合舉動過火？前TVB高層疑受冒犯黑面藐爆 網民提一點質疑二人早有心病

照片中的湯盈盈樣貌與現在分別不大，只是多添一份稚氣，童年的湯盈盈梳住一頭80年代流行的電燙曲髮，穿上白色花花衫，並戴上大耳環，臉圓圓眼仔碌碌，露出羞澀微笑，十分可愛。

湯盈盈樣貌沒變過

湯盈盈照片的發文者透露：「湯盈盈最難忘1986年11歲時，在加國看張國榮登台，晚上有機會和偶像吃飯，並且合照留念。」不少網民見到二人合照，而且可以與偶像食飯，非常羨慕湯盈盈。有網民留言：「佢樣冇變過」、「充滿鬼妹仔氣質」、「兒童版湯盈盈，幾得意」等。

相關閱讀：湯盈盈因一事成功收服浪子 錢嘉樂爆太太馭夫秘訣：唔知係咪佢阿媽教