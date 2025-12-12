港姐冠軍25歲大仔棄家業選擇「捱世界」 富商老公心痛工時長 網民震驚月入呢個數嫌辛苦？

51歲翁嘉穗（Virginia）1997年奪得港姐冠軍，兩年後閃嫁海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，雖然二人年差廿載，多年來卻非常恩愛。翁嘉穗婚後火速為老公誕下兒子鄔謨雲（Jason），2015年再誕細仔鄔謨風（Kaspar）。近日翁嘉穗老公鄔友正在小紅書發文，對大仔在外國工作感到心痛：「工時非常長，好辛苦！」不過網民反應兩極。

翁嘉穗大仔碩士畢業

翁嘉穗的大來鄔謨雲修畢美國波士頓名校東北大學修讀商科課程後，再到隸屬倫敦大學的倫敦商學院（London Business School）修讀管理及金融學科碩士課程，去年畢業。現年25歲的鄔謨雲，有指現從事倫敦的投行工作，擔任收購與合併等事務，翁嘉穗曾爆料大仔月入約9萬元，打算取得3、4年工作經驗後，返港接管家族生意。

不過身為父親的鄔友正對兒子的選擇「捱世界」感到不捨，日前在小紅書留言：「我大兒子在Y國金融公司工作，工時非常長，好辛苦！但他仍每天抽時間出來舉重，因為他實在太愛舉重這興趣了！他已經拿過世界冠軍，但仍然不放棄，堅持不停練習！」

鄔友正活在當下

鄔友正以自身經驗分享，於70歲時開始唱歌，最初是為健康着想，期間作出多樣嘗試，雖然想過放棄，但回想起自己已經71歲，過一日賺一日，應該享受新興趣，與大仔的選擇一樣「貼錢」都不會放棄：「不過為咗自己的興趣，追求的夢想，我同我大兒子一樣，覺得好值得！」

