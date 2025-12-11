Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

PSY涉非法取得藥物違反「醫療法」  遭警方突擊搜查辦公室沒收手機  憑騎馬舞紅遍全球

更新時間：22:25 2025-12-11 HKT
發佈時間：22:25 2025-12-11 HKT

韓國歌手PSY以〈江南STYLE〉紅遍全球，更被封為「江南大叔」，然而過去他也不少黑歷史，包含逃兵、涉毒等。8月PSY再傳違反韓國《醫療法》，韓國警方也在日前展開調查，已經針對所屬公司P NATION辦公室、車輛進行搜查扣押，據悉也是跟藥物有關，還有一位醫師涉案。

PSY涉嫌違規請人代理處方藥物

綜合韓國媒體報導，韓國首爾西大門警察署12月4日已經前往PSY所屬公司P NATION在首爾新沙洞的辦公室跟車輛進行搜查扣押，此舉是因PSY涉嫌違反《醫療法》，不只如此，就連PSY的手機也被帶走要進行數位鑑識，就是為了要掌握他違反規定取得藥物的證據。P NATION坦承此事，並強調：「我們已經積極配合調查當局的要求，之後也會依照法律流程進行必要措施。」

PSY三年前起沒有面對面接受醫院診療

實際上本案已在8月爆開，韓國警方當時就以違反《醫療法》針對PSY立案調查。原來PSY從2022年直到最近，都沒有面對面接受醫院診療，並從首爾某醫院獲得屬於處方藥物的精神藥物，也就是Xanax（贊安諾）與Stilnox（使蒂諾斯）。這兩種藥物主要治療睡眠障礙、焦慮症、憂鬱症等，但具有高度依賴與成癮性，需要面對面診療後才能開立處方。

PSY強調是請經紀人「代領藥物」

P NATION當時對外回應：「由他人代領安眠藥此事的的確確就是過失與疏忽。」但強調只有請經紀人「代領藥物」，並沒有冒用其他人名義開立處方以領取藥物，確實是PSY被診斷出慢性睡眠障礙後，依照醫療人員指示並遵照處方劑量服用安眠藥。另外，為PSY開立處方的某醫院教授同樣也作為嫌犯被調查。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

