《殺手#4》導演梁居英出席映後分享會 老友陳柏宇撐場 自薦續集演壞殺手

影視圈
更新時間：23:15 2025-12-11 HKT
發佈時間：23:15 2025-12-11 HKT

新晉港產動作電影《殺手#4》由《一秒拳王》《濁水漂流》監製文佩卿領軍、聯同新晉導演梁居英編劇及執導，香港當紅小生魏浚笙（Jeffrey）首挑大樑，化身「外賣仔殺手」，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出！

陳柏宇與導演梁居英認識多年

電影入圍美國奇幻電影節（Fantastic Fest） 、平遙國際電影展「藏龍單元」和成為今屆香港亞洲電影節「閉幕電影」，更於今年金馬獎共獲得五項提名，成最多提名的港產電影！導演梁居英及監製文佩卿昨晚特意出席分享場，期間獲導演多年好友陳柏宇驚喜撐場支持！兩人先來一個擁抱，導演感謝陳柏宇特意入場支持，而陳柏宇亦先讚賞《殺手#4》：「畫面很美，真心！」之後笑問導演：「我之前幫你拍的那個作品為何仍未見？」原來柏宇曾幫導演拍過一部實驗作品，導演更大讚柏宇是一個非常好的演員！陳柏宇表示認識導演已很久：「我知道你一直是很勤力的人，只是一直欠一個機會，看到你做到了很替你高興。」問到如果有第二集出現，陳柏宇會否願意做其中一個殺手角色，他笑說當然可以：「我是『殺手負義』、忘恩負義的那個『負義』，做一個壞的殺手！」陳柏宇一直知道導演有這個夢，10年前已幫導演拍過實驗作品，導演表示這次《殺手#4》經歷了7年時間，由將故事想法去跟監製談、到籌備、經歷疫情、再又處理日本劇組等事情，所以現在看到成品非常高興，柏宇也表示：「我也很戥導演你開心！」

