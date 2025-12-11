王敏奕拉票唔敢打搞老爺 蔡潔角逐視后信心低︰睇好佘詩曼

王敏奕、蔡潔等（11日）出席TVB台慶劇《新聞女王2》宣傳活動，眾人以全黑T恤現身，總監製鍾澍佳稱，因應大埔宏福苑五級火意外，劇組製作素色衣服。

《驅魔龍族馬小玲》串流平台播放

王敏奕憑該劇提名「最佳女配角」，她感謝各界的支持，問老公曾國祥是否投她一票？她笑言叫老公開帳號，老爺曾志偉是否投她一票？王敏奕即笑指「不要搞他」，並睇好龔慈恩獲獎。蔡潔憑《執法者們》提名視后，明言信心低，睇好Man姐佘詩曼，「女配角」則睇好王敏奕，讚其演出值得獎項肯定。

提到蔡潔演出的電影《驅魔龍族馬小玲》未有在院線上映，改於串流平台播放，問她可感到可惜？她說：「不會，最後在哪個平台播放，不是演員可過問的，我無所謂，劇組有他們的考慮，最重要是令更多人欣賞得到，而且今時今日的影視界有很多變革，我都在適應和學習中。」