何廣沛爭獎抱平常心 龔慈恩笑女兒林愷鈴五時花六時變

龔慈恩與何廣沛今日（11日）出席TVB台慶劇《新聞女王2》宣傳活動，兩人各憑《新聞女王2》提名「男、女配角」，龔慈恩感恩這年紀仍能演戲，做到喜歡的事，何廣沛大讚她無得輸，一場10分鐘solo戲展露精堪演技。

聽力問題無得醫

何廣沛稱其他對手十分厲害，自己對獎項抱平常心。他早前提及自己天生聽障，「聽力問題無得醫，多年來經已習慣。」朋友和同事得其情況後，十分照顧、遷就他，「感恩身邊有很多愛錫我的人。」又說感到麻煩到別人，「真的不好意思！」強調說出來並非想受到特別照顧，只是訪問時剛提起，報道出街後，他收到很多人的支持和鼓勵，會互相打氣。

另一邊廂，龔慈恩女兒林愷鈴早前碩士畢業，她透露女兒想繼續讀書，「仍未決定讀甚麼。」笑女兒任性，會一直在身邊支持她。