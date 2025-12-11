何超蓮罕晒內衣美照騷豪門氣質  喱士花邊難掩豐滿上圍  賭王「最美千金」名不虛傳

賭王「最美千金」何超蓮自2023年與內地男星竇驍於峇里島大婚後，因夫妻二人為工作聚少離多，屢傳婚變消息，但近期何超蓮及竇驍多次被齊齊捕獲，已完全打破婚變傳言。心情大靚的何超蓮，於社交平台大方分享了一系列內衣靚相，呈現絕佳的性感狀態和超高顏值。

何超蓮喱士內衣美不勝收

在這輯照片中，何超蓮身穿一套綴有精緻喱士的白色居家服，散發著慵懶而優雅的氣質。上衣的V領設計巧妙地飾以喱士花邊，若隱若現見到其豐滿上圍，並小露性感鎖骨與白皙肌膚；其中一張照片中，她更換上同系列配有蕾絲滾邊的短褲，盤腿坐在地毯上，一雙白滑修長的美腿展露無遺，引人遐想。

何超蓮顏值在線透幸福光芒

現年34歲的何超蓮保養得宜，皮膚白皙緊緻，顏值持續在線。照片中的她時而對鏡頭溫柔甜笑，時而俏皮單眼，散發著幸福的光芒，心情顯然極佳。貼身的衣物完美勾勒出她纖細而婀娜的身形，無論是輕靠牆邊還是隨意坐下，舉手投足間盡顯名媛的優雅與自信。

