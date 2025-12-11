Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何超蓮罕晒內衣美照騷豪門氣質  喱士花邊難掩豐滿上圍  賭王「最美千金」名不虛傳

影視圈
更新時間：22:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-11 HKT

賭王「最美千金」何超蓮自2023年與內地男星竇驍於峇里島大婚後，因夫妻二人為工作聚少離多，屢傳婚變消息，但近期何超蓮及竇驍多次被齊齊捕獲，已完全打破婚變傳言。心情大靚的何超蓮，於社交平台大方分享了一系列內衣靚相，呈現絕佳的性感狀態和超高顏值。

何超蓮喱士內衣美不勝收

在這輯照片中，何超蓮身穿一套綴有精緻喱士的白色居家服，散發著慵懶而優雅的氣質。上衣的V領設計巧妙地飾以喱士花邊，若隱若現見到其豐滿上圍，並小露性感鎖骨與白皙肌膚；其中一張照片中，她更換上同系列配有蕾絲滾邊的短褲，盤腿坐在地毯上，一雙白滑修長的美腿展露無遺，引人遐想。

相關閱讀：何超蓮懶理婚變傳聞香港歎平民茶記  阿伯擰頭喪𥄫成焦點  地方淺窄坐得迫毫不介意

何超蓮顏值在線透幸福光芒

現年34歲的何超蓮保養得宜，皮膚白皙緊緻，顏值持續在線。照片中的她時而對鏡頭溫柔甜笑，時而俏皮單眼，散發著幸福的光芒，心情顯然極佳。貼身的衣物完美勾勒出她纖細而婀娜的身形，無論是輕靠牆邊還是隨意坐下，舉手投足間盡顯名媛的優雅與自信。

相關閱讀：向太爆料鬧風波？何超蓮竇驍傳婚變後首同框 澳洲衝浪被捕獲 一舉動證感情現況

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
8小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
2小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
14小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
14小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
6小時前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
7小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
4小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
1小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
7小時前