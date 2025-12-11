Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳浩康咪神舊愛豐胸影片曝光  上身赤裸上圍任搓揉效果震撼  洶湧跌蕩證絕無僭建

發佈時間：21:00 2025-12-11 HKT

現年37歲的吳浩康舊愛、以驕人身材聞名的女星崔碧珈（Anita），一向不吝於在社交媒體上展示其性感曲線，吸引大量粉絲追蹤。家境富裕的她，近年生活無憂，更經常分享其奢華生活點滴。然而，即使已擁有被譽為「最強Body」的澎湃上圍，崔碧珈對美的追求似乎永無止境。

崔碧珈進行豐胸療程

近日，崔碧珈在個人Instagram上分享了一段她接受豐胸療程的影片，畫面極盡震撼，瞬間引起網民熱烈討論。影片中，崔碧珈疑似上身赤裸，躺在美容床上，由工作員手持專業儀器，在她的胸部不斷來回搓揉按摩。在儀器的推動下，她本已豐滿的胸部形成了波濤洶湧、上下跌蕩的視覺效果，畫面極度性感吸睛。

崔碧珈「純天然代表」

崔碧珈在影片中標示，這次是「做面又做胸」，能夠「同時一齊做提升同飽滿」。這段影片也意外地成為她天賦本錢的鐵證。有網民看過影片後留言指出，如此柔軟和自然的晃動狀態，正正證明了她的「最強Body」是真材實料，絕無後天「僭建」，大讚她是「純天然代表」。

