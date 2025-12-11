王祖藍台慶扮阿叻抽水事前高層一致通過 賣口乖𠱁老婆︰你永遠最靚

李亞男和老公王祖藍（11日）出席機場博覽館汽車展，即場獲贈一輛七人車，成為香港首位該品牌七人車車主。王祖藍形容品牌老闆十分關心香港情況，早前就大埔宏福苑火災捐出2百萬善款。

王祖藍車手上身

王祖藍稱擁有三輛汽車，卻不夠用，有了這輛新七人車，方便接載孩子，不過李亞男則投訴老公「手車」令她頭暈。王祖藍笑指兩夫婦不可以「同車」，會演變成衝突。問王祖藍是衝動駕駛者？李亞男指老公總是當自己駕駛著跑車，形容「這是男人的浪漫」，王祖藍「補鑊」表示自己享受速度感，有小朋友在車上便會揸得穩定。問他可有打算落場賽車？他指自己是電車迷，不是玩車迷，自香港引入電動車後，他是該頭一百位電動車車主之一。

談及早前在內地節目稱可能只得46歲，現在他的心態可有改變？王祖藍表示不單止自己，全香港人也珍惜每一天。「藝人之家」曾打算取消40周年演唱會，及後收到來自海外觀眾反映，指屆時會返港過聖誕，同時想為香港送上祝福及安慰，故演唱會如期舉行；而演唱會的名稱會更改，由「普世歡騰」改為「普世平安星光夜」，內容方面，刪減了繽紛裝置。

王祖藍透露作出改動需要額外開支，但不打緊，預了蝕錢，這次不是為賺錢，杜麗莎也會改歌單。問到會否捐出收益？他表示得知有善長經已買了幾百張門票送贈消防、救護及災民。

方丈份人好大量

早前王祖藍於《萬千星輝賀台慶》施展扮嘢本色，演繹「演藝界特朗普」陳百祥（阿叻），化身「精裝明星炒人隊」並改編《我至叻》歌詞為「我入公司炒晒啲阿Head」、「今日我咁搞，預咗畀你炒」等，盡抽阿叻和TVB總經理曾志偉水，他笑指，阿叻說過甚麼，他便講甚麼，當晚純粹搞氣氛，「真的好過癮，原來TVB不是方丈，我站在一班阿Head面前提議，他們又批喎！都幾好呀！叫做進步，我感到好爽。」

王祖藍續指，事前一眾高層們有看他綵排，「這一行就是你玩我，我玩你，大家大方，嬉笑怒罵，就是香港娛樂精神；每事也審就不好玩啦！」問他下次打算玩甚麼？他笑言：「期待下次啦，真的不知會說甚麼，要看看阿叻最近說了甚麼，哈哈！」

與TVB關係無需靠合約

此外近日有多位TVB資深藝人如羅蘭、郭晉安等離巢，王祖藍形容，要分幾方面去理解事件︰一是年紀的問題，許多演員經已80、90歲；另一是他們對表演的熱誠；還有要看身體是否承受得到。提議「部頭」形式也沒問題，最緊要尊重前輩演員的選擇。王祖藍指有多種合作型式，正如他也不在TVB網頁的藝員名單中，也不時到TVB演出。問他現時仍是創意官？他稱怎樣的形式也行，久不久返去幫手，「老東家，大家是好朋友，維持好關係，隨時要我，隨時可以返去，現在與TVB的關係，不是用一份合約綁住。」

李亞男有意重返幕前

問李亞男是否有興趣重返幕前？她指有適合的角色也不介意。此外有網民指她樣子越來越似王祖藍，問她可介意？王祖藍即笑言：「我好介意！」李亞男則説：「即是說我們有夫妻相，我們很恩愛囉！我不會嬲。」祖藍即𠱁老婆，「在我心目中你永遠都是最靚！」