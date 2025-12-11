Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜濤個唱下周開鑼 傳頭場邀王嘉爾任特別嘉賓 惹粉絲議論紛紛

更新時間：18:30 2025-12-11 HKT
姜濤下星期即將舉行9場演唱會，今日傳出姜濤頭場邀得久未返港演出的王嘉爾Jackson Wang擔任特別嘉賓，惹來Jackies（Jackson粉絲暱稱）在粉絲社群議論紛紛，揚言等足幾年終等到偶像返香港，但第一個活動竟然去做嘉賓，同時擔心偶像自家的活動會被搶頭啖湯、搶Fo等，雙方粉絲之前亦發生過拗撬。

Jackson、姜濤為Do姐至愛歌手

此行Jackson會留港數天，他與姜濤是Do姐的至愛歌手，如兩人在頭場合作，相信Do姐定必捧場支持。姜濤早於專訪中預告今次演唱會將邀請多位嘉賓，包括前輩、後輩及MIRROR隊友，當中一位男歌手是他特別喜歡，由他自己提出再透過公司邀請。

姜濤分享大學生活

進入演唱會倒數階段，姜濤今日在社交網分享自己在大學上課，透露學期完結，相中見他修讀歌曲創作課程，他在發文同時表示開始為演唱會閉關：「大學學期完結今年要完成的錄音亦順利完成 由現在到12月26號只做一件事」

演唱會主題「LAVA」開始

此外，今次姜濤個人演唱會兩度加場都迅速爆滿，一票難求，粉絲都十分期待演出。演唱會監製莊少榮倒數姜濤個唱，今日在社交網發文提到與姜濤構思演唱會主題「LAVA」開始，一直細聽他的理念與思考核心，談及的始終圍繞着「萬物的兩面體」，他指這場演出是姜濤引領大家共同思考的一次旅程：「La代表高音，Va象徵低音；兩極共生，本是萬物平衡的定律。一體兩面，誰來釐定惡善。然而，當世界變得邪惡，很多人的內心開始崩解。黑與白、善與惡、陰與陽、對與錯、孤獨與平靜、傷害與愛護，所有對立的距離，愈拉愈遠。」

 

 

