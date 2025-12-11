宋熙年餅印妹新西蘭夢幻婚禮曝光 型佬老公融入靚人家族 家境富裕擁澳洲兩層獨立屋

前華姐冠軍宋熙年的餅印細妹早前曝光婚前派對，家姐宋熙年撇甩老公陳智燊（Jason）及兩個兒子，分享妹妹告別單身的喜悅。今日（11日）宋熙年在IG分享一家人身處新西蘭皇后鎮的合照，見證妹妹出嫁，因一句留言引起網民關注。

宋熙年父母帶新娘進場

宋熙年與結婚9年的老公陳智燊，帶同大仔陳裕炘（Damon）和細仔陳昆佑（Jamie）出席胞妹的婚禮，宋熙年的父母更盛裝現身。宋熙年為兩子穿上一樣的西裝，打扮得似小紳士，還細心寫下祝福姨姨的賀詞。宋熙年兩姊妹與媽媽笑得燦爛，而且五官相似，如餅印一樣。至於宋父的外形則似韓國叔叔，兩夫婦一同帶領女兒入場，可見一家人非常有愛。

宋熙年的妹妹揀選的婚禮地點在山上，行禮期間四面都好大風，更見到新郎的西裝、新娘的裙擺，以及布置的鮮花都隨風擺動。一對新人臉上流露幸福又甜蜜的笑容，氣氛感染現場觀禮的一眾賓客。

宋熙年祝賀妹妹新婚

宋熙年今日在IG分享影片及合照，並留言祝賀妹妹喜結良緣，以英文留言：「見證兩位美好靈魂的結合，開啟一段充滿愛、喜悅、尊重和無數珍貴回憶的新篇章。致新婚的宋先生和宋太太！感謝你們讓我們兩家人在這個美好的日子里相聚。永生難忘。我愛你們！#loveandfamily #TheSongs」。宋熙年當中寫上「To the new Mr. & Mrs. Song」，引起網民好奇，妹妹的老公是否同樣姓「宋」，引起討論。

宋熙年家境富裕老家為兩層高獨立屋

宋熙年6歲時隨父母移民到澳洲悉尼，父母入住的獨立屋共兩層連後花園以及游泳，空間絕對十足，宋熙年試過拍老家開箱片， 因妹妹早已搬走，目前只有兩老居住，雖然屋齡已接近20年，但依然保養得十分新淨，屬老牌豪宅。宋熙年老家放有不少大型擺設，如巨型魚缸、花瓶，茶櫃等等，客廳面積相當巨大，擺有三張沙發和宋熙年06年參加悉尼華裔小姐的獎品之一按摩椅，依然空間感十足。

