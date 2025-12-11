Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宋熙年餅印妹新西蘭夢幻婚禮曝光 型佬老公融入靚人家族 家境富裕擁澳洲兩層獨立屋

影視圈
更新時間：20:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-11 HKT

前華姐冠軍宋熙年的餅印細妹早前曝光婚前派對，家姐宋熙年撇甩老公陳智燊（Jason）及兩個兒子，分享妹妹告別單身的喜悅。今日（11日）宋熙年在IG分享一家人身處新西蘭皇后鎮的合照，見證妹妹出嫁，因一句留言引起網民關注。

宋熙年父母帶新娘進場

宋熙年與結婚9年的老公陳智燊，帶同大仔陳裕炘（Damon）和細仔陳昆佑（Jamie）出席胞妹的婚禮，宋熙年的父母更盛裝現身。宋熙年為兩子穿上一樣的西裝，打扮得似小紳士，還細心寫下祝福姨姨的賀詞。宋熙年兩姊妹與媽媽笑得燦爛，而且五官相似，如餅印一樣。至於宋父的外形則似韓國叔叔，兩夫婦一同帶領女兒入場，可見一家人非常有愛。

相關閱讀：前TVB金牌司儀餅印妹結婚 外遊舉辦盛大奢華告別單身派對 溫馨婚禮畫面曝光？

宋熙年的妹妹揀選的婚禮地點在山上，行禮期間四面都好大風，更見到新郎的西裝、新娘的裙擺，以及布置的鮮花都隨風擺動。一對新人臉上流露幸福又甜蜜的笑容，氣氛感染現場觀禮的一眾賓客。

宋熙年祝賀妹妹新婚

宋熙年今日在IG分享影片及合照，並留言祝賀妹妹喜結良緣，以英文留言：「見證兩位美好靈魂的結合，開啟一段充滿愛、喜悅、尊重和無數珍貴回憶的新篇章。致新婚的宋先生和宋太太！感謝你們讓我們兩家人在這個美好的日子里相聚。永生難忘。我愛你們！#loveandfamily #TheSongs」。宋熙年當中寫上「To the new Mr. & Mrs. Song」，引起網民好奇，妹妹的老公是否同樣姓「宋」，引起討論。

宋熙年家境富裕老家為兩層高獨立屋

宋熙年6歲時隨父母移民到澳洲悉尼，父母入住的獨立屋共兩層連後花園以及游泳，空間絕對十足，宋熙年試過拍老家開箱片， 因妹妹早已搬走，目前只有兩老居住，雖然屋齡已接近20年，但依然保養得十分新淨，屬老牌豪宅。宋熙年老家放有不少大型擺設，如巨型魚缸、花瓶，茶櫃等等，客廳面積相當巨大，擺有三張沙發和宋熙年06年參加悉尼華裔小姐的獎品之一按摩椅，依然空間感十足。

相關閱讀：前TVB選美吸金王抛夫棄子返娘家 用近50小時為求與父母見一面 逾二千呎超豪獨立屋有歷史痕跡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
7小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
12小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
12小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
58分鐘前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
5小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
5小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
2小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
5小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
4小時前