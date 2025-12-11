TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人

30歲的宋懿芳（Ken）是2021年TVB藝員訓練班學員，入行4年，演過不少劇集，但多是閒角，亦曾加入男團Super Tiger，可惜知名度不高。宋懿芳近來到內地發展接拍短劇，卻有同劇組的演員爆出被拖糧，多人在網上公開追欠薪，引發網民熱議。

宋懿芳友情演出短劇

內地短劇女演員謝海燕近日在社交平台發文「追數」，透露完成工作後：「一分片酬都沒收到，甚至一千多的車費都是自己墊付的」。謝海燕公開的照片見到劇集名稱作出更改，從《妹妹不哭》改為《妹妹別哭向陽而生》，宋懿芳以友情演出，播放平台上同樣見到宋懿芳的名字。

宋懿芳回覆傳媒時，表示在事件上無乜影響，坦承自己亦被拖糧，而劇組當時的解釋是資方問題，因為收不到演出費，宋懿芳一度周轉有困難，最終在追討一段時間之後，成功收回酬勞。宋懿芳兩年前曾在IG貼出WhatsApp截圖，自爆收到追數訊息，對方聲稱宋懿芳是「TVB配音組陳欣」的擔保人，無辜捲入「欠債」風波。宋懿芳公開澄清事件，並表示已就「追債」問題報警。

宋懿芳不認識陳欣

宋懿芳當時大感無奈，又指二人不認識，着陳欣盡快處理：「首先我並唔認識你，我亦唔清楚你係點樣拎到我嘅個人資料，仲將我寫成你嘅聯絡人、擔保人。上網一查發現，原來你係慣犯，之前都試過一次盜用其他人嘅資料，自己借完錢就玩消失。如果有認識陳欣的人，請通知他盡快出嚟處理自己的問題。」

