71歲世界級歌手家中身中多刀慘死 兒子涉殺人被捕過程曝光 31歲親兒有精神病紀錄

影視圈
更新時間：13:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：13:00 2025-12-11 HKT

曾獲格林美獎（Grammy Awards）提名的世界級男中音歌唱家朱比蘭特賽克斯（Jubilant Sykes），於當地時間12月8日晚，在美國洛杉磯聖塔莫尼卡家中遇刺身亡，終年71歲。警方經初步調查後，以涉嫌殺人罪逮捕死者31歲兒子麥卡賽克斯（Micah Sykes）。Jubilant的經理人公司發表聲明，證實其死訊。

Jubilant Sykes身中多刀當場不治

綜合外媒報道，警方於12月8日晚接獲「有人遭受攻擊」緊急報案，趕抵現場後，發現Jubilant Sykes身中多處刀傷，當場宣告不治。其31歲兒子Micah Sykes因在現場，被警方列為殺人嫌疑人逮捕，Micah Sykes在過程中未有反抗。

警方表示在現場搵到一把疑似作案用的兇器，目前正連同其他物證進行鑑識：「全案的具體狀況仍在調查中，將請洛杉磯縣地方檢察官辦公室審議，並考慮是否將對Micah提出訴訟。」有報道指Jubilant Sykes的兒子Micah有精神病史，過去曾多次因精神狀況不穩，行為暴力引發爭端，暫未清楚是否與是次案件有關。

Jubilant Sykes曾獲格林美獎提名

Jubilant Sykes是美國備受推崇的古典音樂家，其音樂風格獨樹一幟，完美融合福音、爵士、民謠與古典樂。Jubilant Sykes富有磁性又溫柔的男中音聲線，以充滿情感的演繹方式，讓Jubilant 在古典樂界享有盛譽，曾到紐約大都會歌劇院、卡內基音樂廳、倫敦巴比肯藝術中心等世界頂級場地演出。Jubilant Sykes於2010年憑傳奇作曲家李奧納德伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的《Mass》精湛演出，獲得格林美獎最佳古典專輯提名。

