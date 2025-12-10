《全民造星VI》三金成人氣王增粉 Kai與古天樂拍廣告：以為騙案 Gordon不擅演戲想棄選丨獨家

ViuTV王牌選秀節目《全民造星VI》正在進行得如火如荼，今年再度以全男班作賽，同時花姐亦回歸監製之位。日前20強晉級賽中，「搞笑擔當」的18號張家文（Kai Cheung）被淘汰，大批網民替他不值。其中能進身20強的還有文武雙全、常以陽光笑容示人的6號張肇維（Gordon）、被一眾參賽者評選為心水三甲的31號榮柏鑫（三金），3子近日接受訪問，大爆由參選到現在的心路歷程，以及與花姐互動點滴。 撰文：娛樂組 攝影：譚志光

參賽原因

3子被問到為何會參加《造星VI》？Kai自小已經好有表演欲，「身邊朋友、屋企人都好鼓勵，報名嗰日係我25歲生日前兩日，覺得人一世物一世，嘗試追隨自己夢想。」三金坦言是在一位唱歌老師鼓勵下報名，「初頭都猶豫咗好耐參唔參加，終於喺最尾一日，最尾5分鐘我就報名，當時抱住一個咩都試吓嘅心態去玩吓。」本身喜愛跳唱的Gordon想藉這次機會發展自己興趣，望能透過節目成功出道，擁有自己的創作。

獲益良多

參加《造星VI》過程雖過五關斬六將，Kai表示除了學到唱歌跳舞技巧，最緊要識到一班志同道合的好朋友。而由素人入行的Kai，在《造星VI》記者會後，已火速獲得與男神古天樂拍廣告的機會，他大感榮幸，「開頭佢叫我去casting（試鏡），我以為係scam（詐騙），因為佢同我講係古生，我冇諗過係古天樂。竟然仲要係對手戲，雖然冇對白，但係相信我努力，遲啲會爭取到同佢有對白嘅戲。」Gordon直言向來有學唱歌跳舞，但參賽後才發現跳唱合起來一齊作表演絶不容易，「原來好多前輩所做嘅跳唱，冇想像中咁簡單，參賽後學咗好多唔同嘅嘢。」對於被指與MC張天賦有幾分相似，Gordon覺得還好，認為對方是一位好全面的藝人。三金在比賽當中學到待人處事，很多方面仍需要進步。

各有困難處

Kai原本投資marketing公司，亦有一份全職工作，「full-time做電工，即係地盤佬 。呢個係我一門手藝，因為我18歲後已經自己搬出嚟住，要自給自足，同養咗5隻貓仔。」直言參賽期間有想過放棄，「始終呢段期間返唔到工，全心全意投入比賽……所以有空閒時即刻去返工，幫補返家計。」而Gordon同樣曾想放棄：「自己唱歌跳舞OK ，但入到嚟竟然要我做drama，嗰陣好掙扎，唔知用咩方法去做得更好。」本身是學生的三金就指，屋企人由原本不支持，到現在不抗拒，「佢哋覺得阿仔開心就俾我做咗先，之後如果真係踩咗落個窿度，自己都要識爬返起身。」

花姐要求高

談到與花姐的相處點滴，三金直言：「佢都harsh㗎，對我哋要求都高，但其實係想我哋好。」Kai謂：「佢唔係成日鬧我，但成日話我老，話我個樣生得急，如果話我做嘢做得急冇問題，但係話我個樣生得急真係……救命。」Gordon憶起一次花姐來探班的深刻經歷，「可能嗰次狀態唔好做得好差，然後俾花姐鬧，佢對我哋好失望，但我哋俾佢鬧完後，冇頹廢仲幾開心，因為佢指出咗我哋有咩問題。」最後，三金表示希望可以入圍15強去韓國受訓，更盼將來可以向男團發展，而作為「人氣王」的他，已經火速吸納一群粉絲，他笑言粉絲暱稱叫做「金邊粉」，在旁的Kai即自爆打算改自己粉絲的暱稱叫「Kai子」，引起全場工作人員爆笑。

