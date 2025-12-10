森美52歲生日 麥美恩出手驗證胸肌大讚：係有料嘅！

森美入行多年，不但口才了得，近年更積極健身練得一副爆肌身形 ，而自阮小儀離職商台後，他就孖黃正宜（阿正）和Elsie主持新節目，即被大讚「回春」。12月3日是森美的52歲生日，與他相當老友的麥美恩、丁子朗、吳若希就突擊錄影廠送上生日驚喜。

麥美恩、丁子朗、吳若希突擊錄影廠

森美與麥美恩、丁子朗及吳若希因主持《森美旅行團》而成為好友，日前，他們齊齊突擊錄影廠，為正在開工的森美送上生日驚喜。麥美欣在社交網貼上合照，見向來搞笑的他在合照時「出手」偷襲森美的胸肌，並笑讚：「係有料嘅！」她更寫道：「親自送上廠 ，好多人讚叔叔呢期回到春天，等我親手認證吓。其實叔叔只要見到我哋，你睇佢幾咁靚仔幾咁青春活力 We are family」，網民都紛紛留言大讚四人的友情難能可貴。