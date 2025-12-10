Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

森美52歲生日 麥美恩出手驗證胸肌大讚：係有料嘅！

影視圈
更新時間：23:45 2025-12-10 HKT
發佈時間：23:45 2025-12-10 HKT

森美入行多年，不但口才了得，近年更積極健身練得一副爆肌身形 ，而自阮小儀離職商台後，他就孖黃正宜（阿正）和Elsie主持新節目，即被大讚「回春」。12月3日是森美的52歲生日，與他相當老友的麥美恩、丁子朗、吳若希就突擊錄影廠送上生日驚喜。

麥美恩、丁子朗、吳若希突擊錄影廠

森美與麥美恩、丁子朗及吳若希因主持《森美旅行團》而成為好友，日前，他們齊齊突擊錄影廠，為正在開工的森美送上生日驚喜。麥美欣在社交網貼上合照，見向來搞笑的他在合照時「出手」偷襲森美的胸肌，並笑讚：「係有料嘅！」她更寫道：「親自送上廠 ，好多人讚叔叔呢期回到春天，等我親手認證吓。其實叔叔只要見到我哋，你睇佢幾咁靚仔幾咁青春活力 We are family」，網民都紛紛留言大讚四人的友情難能可貴。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
6小時前
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
10小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
8小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
11小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
13小時前
催命符︱遼寧入境客觸發核警報 「護身符」輻射超標1686倍︱有片
00:16
催命符︱遼寧入境客觸發核警報 「護身符」輻射超標1686倍︱有片
即時中國
6小時前
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
飲食
5小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
豬油不是最邪惡？比拼4種動物油脂升膽固醇風險 冠軍竟是早餐常見食物？
豬油不是最邪惡？比拼4種動物油脂升膽固醇風險 冠軍竟是早餐常見食物？
保健養生
7小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
6小時前