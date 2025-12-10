林盛斌「餵妻」買煎釀三寶賀結婚18周年 太太追問幾時補影婚照

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤育有三女一子，分別有15歲的大女林霏兒、12歲的二女林熹兒、10歲的三女林機兒及7歲的幼子林道申（Jaye），組成六人幸福家庭，相當熱鬧。

宵夜再食炸雞髀

活躍於社交網的Bob，不時分享日常生活，今日他po跟太太合照，兩人手中捧住兩盒煎釀三寶，原來祝賀18年結婚周年。Bob留言說：「昨日喺檳城返嚟香港，落機之後又去咗做嘢，深夜趕得切12點前買兩盒煎釀三寶加隻炸雞髀，去慶祝我哋結婚18周年，係咪好浪漫呢？喂，都大嗱嗱買咗成$80㗎！可能畀着第二個，應該都係黑晒面㗎啦，但係，佢冇，仲食得好開心。娶老婆，就係要搵呢啲。」

雖然黃乙頤在社交網分享同一照片，但她搞笑留言，問幾時補影結婚相，留言說：「又一年周年，多謝你記得！趕得切返嚟慶祝！識得感恩，就乜嘢都值得感恩，有得食好過冇得食，18周年快樂！又，究竟幾時影返結婚相呢？」睇嚟林太唔介意結婚周年食煎釀三寶，但在意未影結婚相喎！Bob識做啦！

煎釀三寶加炸雞髀賀結婚18周年！

六人家庭好熱鬧！

林盛斌與太太黃乙頤育有三女一子。

15歲大女林霏兒、12歲二女林熹兒、10歲三女林機兒及7歲幼子林道申（Jaye），關係融洽。