余安安晒自拍報平安 自爆左腳接受針灸治療痛到標淚

影視圈
更新時間：20:15 2025-12-10 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-10 HKT

余安安（Candice）日前在社交網出po，大呻遇上人生首次受傷事故使左腳骨裂，她上載左腳腫過「豬蹄」的照片，不過現已要接受中西合璧治療。向來深得後輩愛戴的余安安，一出po獲大批圈中人送上慰問，當中有張繼聰、謝安琪、岑珈其、梁靖琪等紛紛留言。

Candice腳傷消腫不少

今日（10日）余安安再出po感謝大家對她的問候，更分享在醫院外自拍相外，還有腳傷治療過程的照片，相中可見她左腳插了針。她留言說：「呢2日收到好多問候、關心，令我感覺非常非常温暖同窩心！感恩有你們的關懷同愛，會繼續努力咁中西合璧（雖然四支針一齊拮落一個位都真係痛到標眼淚兼大叫）一定好快好番。」不過根據余安安日前所po的「豬蹄」的照片，對照今日，她的腳傷消腫不少，希望她早日康復變回美腿啦！

