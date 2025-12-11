Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

77歲岳華遺孀恬妮加拿大罕現身  合照港姐氣質狀態不遜後生女  憶離世丈夫深情令人難忘

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-11 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-11 HKT

現年77歲、70年代以艷星形象走紅的台灣女星恬妮，自1975年嫁給邵氏男星岳華後便淡出幕前，並於90年代隨丈夫移民加拿大，專心相夫教女。自從岳華於2018年病逝後，恬妮一直深居簡出，鮮有公開露面。近日前港姐林穎嫻在加拿大溫哥華巧遇恬妮，並在社交平台分享合照，讓這位一代女神的近況罕有地曝光，其優雅的狀態旋即引起熱議。

恬妮加拿大激罕現身

在曝光的照片中，現年77歲的恬妮雖然已是滿頭銀髮，但髮量依然豐厚，並梳理得一絲不苟。她身穿深藍色連衣裙外搭黑色羽絨背心，臉上帶著溫婉恬淡的笑容，肌膚飽滿，皺紋不多，氣質顯得格外慈祥和藹。儘管年近八旬，恬妮的身材依舊保持得相當好，腰板挺直，絲毫不見老態，與身旁57歲的林穎嫻相比也毫不遜色，可見保養得宜。
恬妮曾拍艷情片有大膽演出

恬妮於1972年獲導演李翰祥賞識，憑藉在《風流韻事》、《金瓶雙艷》等電影中的大膽演出，被譽為「性感女神」。然而，在事業如日中天之際，她選擇與岳華結婚，從此洗盡鉛華，退出演藝圈。兩人婚後育有一女，是圈中公認的模範夫妻，恩愛超過30年。

恬妮和岳華十分恩愛

可惜，岳華於2018年因病離世，對恬妮造成沉重打擊。在岳華的喪禮上，恬妮曾含淚憶述丈夫生前對她說過的話：「『等我死了之後，你才知道這世上沒有人像我對你好』……現在知道了，感受到了……」這番話盡顯她對丈夫的無盡思念與深情，聞者心酸。

恬妮專注慈善事業

如今，在丈夫離開近七年後，恬妮將生活重心轉向慈善事業，經常參與探訪老人院等公益活動。這次激罕現身，她不僅展現了歲月靜好的絕佳狀態，更讓外界看到她卸下明星光環後，那份從容、善良與高貴的氣質。

