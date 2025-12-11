「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」

TVB歌唱大賽《聲秀》曾出現視障女音樂家蕭凱恩（Michelle），蕭凱恩出生三個月後，因眼癌摘除眼球而永久失去視力，不過蕭凱恩擁有一把動人的聲線，透過音樂感染身邊的人，長大後蕭凱恩是首位考入香港中文大學音樂系和英國皇家音樂學院的視障人士，20歲時她已贏得超70個音樂比賽獎項，更曾成為《感動中國》2023年度人物。

「開心舞」失明女童龍懷騫近況流出

當時蕭凱恩的出現，曾有人誤將她認為是龍懷騫。龍懷騫曾在2003年沙士後，梳着可愛孖辮，在電視廣告中大跳「開心舞」鼓勵港人的失明女童，當年憑藉一句「我唔怕黑」溫暖全港市民，不過在廣告爆紅後，龍懷騫隨家人移民美國低調生活，直到近期終有近況流出。

龍懷騫大跳開心舞並羞怯地勉勵港人

在2003年就讀小四的龍懷騫在以勒基金的邀請，參與「我熱愛生命」系列的廣告拍攝，當年龍懷騫穿上綿襖背心，大跳開心舞並羞怯地勉勵港人：「有一樣嘢我比人哋叻嘅，就係我唔怕黑；但係我同其他人一樣，都係怕凍嘅。我希望每一個人都像我，懂得跳開心舞。」雖然當時龍懷騫讓不少人留下深刻印象，但很快便與父母移民美國，到了2016年，龍懷騫在初中及高中均以GPA滿分（四分）畢業，更在SAT取得2000分獲美國頒發「總統獎」，後來入讀美國名校加州大學柏克萊分校修讀英文。當時她曾表示在學習過程，遇上學習不明白，主要靠老師、同學解釋，小時用點字做功課，全靠老師翻譯成文字，其他老師才能為她批改，隨着科技進步，有了專用點字手提電腦的協助，她只須按一下掣，就可將點字轉為文字，更可上網找資料，當然還有家人的扶持不可或缺：「我想證明，失明人士和正常人一樣叻，甚至比正常人更叻。」

龍懷騫近年在美國的生活狀況

近日網上流傳一段短片，內容提及龍懷騫近年在美國的生活狀況，有指龍懷騫讀書期間，除英文外，數學科同化學科亦遇到困難，因為她對三尖八角、長方形沒有太大概念，上化學堂嗰陣，亦看不到啲化學符號，幸好老師和同學都很好，學校老師更加為了她去學盲人點字，為龍懷騫將學習的教材和課變為點字，令她更加容易學習，結果在同學的幫及鼓勵下，她的成績越來越好，中學畢業時曾以非常好的學業成績奪得金帶，同時亦在社區服務和領導才能獲得銀帶。入讀大學後，龍媽媽為了讓女兒學習獨立，安排她入住宿舍，龍懷騫大學英文系畢業後，再入讀舊金山州立大學攻讀碩士，主修臨床復健同心理健康諮詢，在學期間，曾於不同機構擔任做實習諮商師，為殘疾成年人提供職業同個人諮詢服務，與此同時，龍懷騫課餘亦不停學習寫電腦程式，特別關心不同網站對殘疾人士的友善程度，積極就不同網站的無障礙設計提出意見，到了2019年，龍懷騫成為全職無障礙軟件工程師，負責開發殘疾人士都可以用的網站和軟件，在2025年亦開始攻讀軟件工程碩士，進一步提升自己。

