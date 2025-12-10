陳松伶減磅成功離不開「魔鬼老公」 新歌《松伶》盼寄語聽眾找回生命力量

已有一段時間沒推出新歌的陳松伶（松松），今早到電台接受訪問，分享首日派台的最新歌曲《松伶》。松松透露新歌的內容是以她的歷練為主題，形容是嘔心瀝血之作。歌曲由張與辰作曲、陳少琪填詞。她笑說：「我跟少琪說了一些他不知的故事，他寫歌詞後自己都眼濕濕，因為寫的除了是我的故事，很多人聽到都能代入。每個人的人生都會有跌宕，但其實有好多隻手撐住你，放棄只是自己抉擇，這首歌提醒大家要找回生命的力量。」

錄音錄了三天

主持人問松松人生的最低潮，她笑言不能公開，要「飲了酒私下講」才可以。被問到錄音時有沒有情緒上湧？松松哈哈大笑說：「我都是一個經驗豐富的老演員，知道錄音室每小時都計錢，為了自己不要出事，都有努力控制住，但一個理性的我就走入錄音室，都錄了三天。」

明年會演出音樂劇

松松最近返港錄音，會留三、四個月，但她跟老公都有默契，兩星期要見一次，平時亦保持視像通話。提到狀態越來越Fit，她笑言因為有位「魔鬼老公」，每天都會叫她去健身房和督促她健康飲食。她由兩年前的70公斤，減至現在的56公斤。另外，訪問中松松被問到會否再拍劇？她透露明年會演出音樂劇，覺得於舞台上呈現會少很多瑕疵。舞台上她可以演廿六歲至六十歲都可以，但在鏡頭前就未必做到。