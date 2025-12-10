Jeffrey 公開絕密肥腩露點照 晒操肌成果 ：拼命一次

由魏浚笙（Jeffrey）首次擔正做男主角的電影《殺手#4》現已上映，最近他為電影積極宣傳，而為了飾演殺手這個角色，Jeffrey節食並瘋狂操，成功甩掉8公斤體重，同時花費半年時間苦練武術。昨日（9日），他為宣傳電影，竟出賣自己公開當年凸腩的肥仔黑圖。

驚現兩節腩肉兼露點

Jeffrey在社交網分享自己時肥時瘦的片段，片中見昔日的Jeffrey赤裸上身，身形肥胖，驚現兩節腩肉兼露點；後來他，積極操肌舉重，控制飲食，多管齊下，練得一副爆肌身形，相當吸睛，他留言表示「假如為了值得的事拼命一次？」又謂︰「人生可以經歷幾多次又肥又瘦又肥又瘦，為咗4號值得將最好嘅嘢送俾佢同觀眾。」網民紛紛留言表示：「流晒口水」、「有顏值有身形」，更有人表示：「你拍自己肚腩我嚇倒」，Jeffrey則回覆表示：「真實紀錄一下。」