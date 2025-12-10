Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jeffrey 公開絕密肥腩露點照 晒操肌成果 ：拼命一次

影視圈
更新時間：14:25 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:25 2025-12-10 HKT

由魏浚笙（Jeffrey）首次擔正做男主角的電影《殺手#4》現已上映，最近他為電影積極宣傳，而為了飾演殺手這個角色，Jeffrey節食並瘋狂操，成功甩掉8公斤體重，同時花費半年時間苦練武術。昨日（9日），他為宣傳電影，竟出賣自己公開當年凸腩的肥仔黑圖。

驚現兩節腩肉兼露點

Jeffrey在社交網分享自己時肥時瘦的片段，片中見昔日的Jeffrey赤裸上身，身形肥胖，驚現兩節腩肉兼露點；後來他，積極操肌舉重，控制飲食，多管齊下，練得一副爆肌身形，相當吸睛，他留言表示「假如為了值得的事拼命一次？」又謂︰「人生可以經歷幾多次又肥又瘦又肥又瘦，為咗4號值得將最好嘅嘢送俾佢同觀眾。」網民紛紛留言表示：「流晒口水」、「有顏值有身形」，更有人表示：「你拍自己肚腩我嚇倒」，Jeffrey則回覆表示：「真實紀錄一下。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
21小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
7小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
5小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
23小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
20小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
4小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
16小時前