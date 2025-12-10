Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Lady Gaga澳洲巡唱險生意外 網紅為搞事買VIP飛突襲露詭異笑容

更新時間：14:15 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:15 2025-12-10 HKT

早前在新加坡突襲Ariana Grande的澳洲網紅Johnson Wen再次搞事，昨日（9日）企圖突擊正在澳洲舉行巡唱的Lady Gaga，最終被現場保安攔截及逐出場館。

Johnson Wen被保安驅逐

Lady Gaga正在澳洲舉行其世界巡迴演唱會《The Mayhem Ball》，昨晚在Suncorp體育場進行布里斯班站的演出。網名為「Pyjama Man」的Johnson昨日亦有現身場館，並準備入場睇騷。雖然他特地戴上深棕色假髮，但現場仍有不少Little Monsters（Gaga粉絲名稱）認出他，更有粉絲拍下他準備入場及被趕走的過程。片段中可見Johnson正被保安攔截及查問，當時他胸前掛着VIP專屬通行證，可見他為了搞事不惜落重本購買VIP門票。拍片者更指出，該場演唱會的VIP門票票價高達700澳元（約3,615港元）。

然而Johnson即使買了貴飛仍難逃保安法眼，在他與保安交涉期間，旁邊等入場的觀眾亦議論紛紛，不少認出他的Little Monsters更告知旁人，此人正是上月在新加坡突襲Ariana Grande的狂徒，於是眾人紛紛叫嚷着「趕他走」。聽到自己已引來群眾關注的Johnson，百忙中仍忍不住轉過頭來向怒罵他的群眾微笑。最終其胸前的VIP通行證被除下，並被眾保安架着離場。

上月首映攬Ariana Grande入獄 

Johnson上月中突擊在新加坡舉行的《魔法壞女巫：第二章》首映禮，並突然衝前攬住Ariana，令她受驚，幸當時在其身旁的Cynthia Erivo和楊紫瓊立即上前保護她。及後Johnson被新加坡法院以干犯公共滋擾罪起訴他，最終罪名成立，不但判囚9日，之後更將他驅逐出境，並永久禁止再入境新加坡。不過看來坐完9日監的他卻未有覺悟，依然想繼續「搞搞震」。

