「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版

「大食女神」雪兒（Suet E）又被公審！日前有網民在Threads發文稱在日本的熱海海上花火大會上，見到一名身穿浴衣的女子全程打燈、站在人群最前影相打卡，而當時海灘上所有人都是坐在地上觀賞花火，亦未有人打燈影相，此舉令其他觀眾的視線被阻擋而引起網民公憤。事後有網民認出這女子是雪兒，紛紛留言圍𥎦兼直斥「影衰香港人」。

被網民圍攻的雪兒其後在IG發文道歉，但網民不賣帳，不單重提雪兒曾在2023年於元朗超市盜竊雞飯和兩盒牛奶被捕事件，更爆出已結婚的雪兒竟與前微辣成員霍哥「甜遊」，懷疑雪兒背夫派帽兩人發展「地下戀情」，昨晚（9日）雪兒又在IG再度發文解釋其婚姻狀況。

「大食女神」雪兒解釋現時婚姻狀況

「大食女神」雪兒在昨晚（12月9日）在IG再為打個人社交平台發文道歉，並解釋現時婚姻狀況，全文如下：

對於本人在7/12/2025熱海花火大會所做的行為

影響了不少觀賞煙花的觀眾

深感抱歉 承認我補光站立拍攝這個行為十分魯莽、自私

沒有留意身邊環境和禮儀

犯了這個嚴重的錯誤，十分後悔

再次對受影響的人說聲對不起！ 另外網上討論我的感情狀況，必須要澄清 :

1. 片中人確實是霍哥

2. ⁠因為我沒有好好交代我的感情狀況，而引起了很多不必要的誤會。我跟我前夫因為生活理念和價值觀的分岐，已經分開與分居了一段時間，他是一個善良的圈外人，見到很多人不停DM他Tag他，感到很心痛。

希望大家不要再打擾他，我前夫只是一個普通的圈外人，不懂得面對這些事情，在得到他的同意後，我決定在此作一個澄清，同時亦不想再因我個人的事情影響到他的生活。 我為此事引起大家的誤會，真的非常抱歉，同時亦希望大家不要再作其他猜測

霍哥回應被網民炮轟

霍哥亦有在雪兒的發文下留言：「我也為這次的事件向大家道歉，只顧着拍照，沒有顧及到其他人的感受。對不起。」但未有戀情解畫，事件再成為熱討，有人說：「睇過條片，已經有人勸喻佢哋，但係佢完全唔理會，甚至更加變本加厲，真係影衰香港人！」、「分居係離婚，的確係未可以合適公開嘅。」、「出個po 啦，條女都出po 道歉，無理由你男人老狗喺度講句就算啊？ 畀啲擔帶啦！」、「其實如果真係行得正企得正做咩唔澄清有定無同人拍拖？唔係咪唔係！係咪係囉！你驚咩？都係前夫啦！你驚咩公開？」、「粿粿同王子翻版！」

雪兒近年多次成為熱議人物

雪兒近年多次成為熱議人物，今年9月曾在紅磡老龍坑街，因拍攝走失小貓以助其尋主，將手袋暫放一旁卻忘記取回。事後她翻查閉路電視，發現一名女子偷走了手袋。雪兒最初在threads表示只希望能尋回袋內的身份證及信用卡等重要證件，故未有即時報警。惟等候多日未果，最終向警方求助，警方經調查後拘捕一名58歲菲籍女子，並成功起回涉案失物。失袋事件令雪兒被翻舊帳，雪兒在2023年曾因在元朗涉嫌偷竊雞飯被捕，事件一度令其形象受損，她曾表示當年的行為並非因經濟拮据，而是源於嚴重的情緒問題，根源與初入行做模特兒時的不愉快經歷有關。雪兒稱當時一位合作過的攝影師以「僅供個人留念」及「會用光影遮蓋私處」等話術，誘騙她拍攝性感暴露的照片。豈料這些私密照多年後竟在網上流出，甚至被人用作販售圖利。事件令她遭受大量網民的言語攻擊與騷擾，身心承受巨大壓力，更坦言當時「生不如死」，事隔多年，雪兒已勇敢面對過去並接受心理治療，積極走出陰霾。