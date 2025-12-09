東張西望丨陳伯賣「垃圾死魚」毒害街坊結局神逆轉？街坊怒斥當面對質 背後真相竟與生命有關

TVB節目《東張西望》昨晚（8日）播出的一集，葵涌天光墟2.0再現，有觀眾報料有發現在慈雲山有人同樣撿垃圾當作正貨賣，價錢更是便宜得令人難以置信。報料人稱每晚7時左右，有一個「陳姓」阿伯在街市的垃圾房出現，摷出被棄置的廚餘後並擺攤出售。

陳伯將錢買雞柳給流浪狗吃

今晚播出的一集，有街坊得知陳伯出售食物的來源後，即場與陳伯對質，同時亦找來陳伯回應事件，原來陳伯在垃圾桶撿起那些垃圾食物賣給街坊之後，將錢買雞柳給流浪狗吃，和帶有病的狗狗去看獸醫。

相關閱讀：東張西望丨葵涌天光墟2.0再現慈雲山 無良阿伯執死魚爛肉轉售 垃圾變「佳餚」街坊婆婆日日買

婆婆兒子代母出頭要求退錢

在今晚播出的一集，直擊陳伯在街市垃圾桶撿拾別人丟棄的魚獲海鮮，再以低得驚人的價錢當作正貨在街邊轉售，吸引不少貪便宜的街坊幫襯。記者直擊現場，發現陳伯的「檔口」佈置簡單，僅用發泡膠箱墊著，上面整齊地擺放著各種魚類，乍看之下與一般魚檔無異。他以「星斑25蚊兩條」、「15蚊三條」等超低價錢作招徠，成功吸引一位婆婆一口氣用70蚊買下五條魚。當攝製隊告知婆婆魚的來源後，她大驚失色。婆婆的兒子其後代母出頭，與陳伯對質，陳伯立即退款，婆婆的兒子說：「啱喇，但係唔好將啲死魚賣畀人。我嘅手都有一股腥味了，你呃老人家唔好。食你啲魚會食死人，你賺咁多錢都冇用！」面對指控，陳伯一度辯稱「我冇叫佢買」，更理直氣壯地說：「我自己都有食。」

陳伯賣魚為救六七十隻流浪狗

正當所有人都認為陳伯是無良奸商時，故事卻出現了驚人反轉。《東張》主播貓仔黎寬怡上前追問，陳伯終於道出真相，他坦言自己是「環境逼人」，撿拾和變賣食物，是為了賺錢去照顧在墳場一帶的六七十隻流浪狗。陳伯表示餵飼流浪狗已超過二十年，不但會將撿來的魚肉煮熟餵食，更會將賣魚所得的錢，用來買雞柳給狗狗「加餸」，讓牠們「健康一點」。他更透露曾自費3,500幾帶生病的流浪狗看獸醫，並為三十多隻狗進行絕育手術。提到狗狗時，他難掩心痛之情，哽咽地說：「而家得番幾隻，我唔執，佢哋邊有得食？拉我都要執，佢哋日日喺度咁等我。」

相關閱讀：東張西望丨葵涌天光墟疫情前已有人販賣食品 黑心攤檔規模變大？有郷里聚集空置舖位擺檔