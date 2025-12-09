「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場

41歲周柏豪（Pakho）2023年與TVB約滿後，將事業重心轉向內地發展，曾因參加《披荊斬棘》而知名度再度急升，其後又不時並舉辦歌迷見面會及巡演，成功拓展了內地市場，曾有指周柏豪擔任婚禮歌手，據傳演唱《我的宣言》和《最好不過》兩首歌即賺70萬人民幣（約77萬港幣），吸金力相當驚人！

周柏豪轉行做醫生

近日有網民小紅書出po，發現一張「杭州黃龍中心醫院」的傳單，上面印有身穿醫生袍、稱呼為「主任醫師」的周柏豪，同時指他是「香港名醫、「杭州巡診」、「擁有18年豐富巡診經驗」、「妙手回春」、「藥到病除」、「關愛健康」、「傳遞真心」。

最初有人懷疑是詐騙集團

事件惹來網民熱討，最初有人懷疑是詐騙集團，睇中了周柏豪的靚仔樣，用來招搖撞騙？其後有網民發現傳單上的電話號碼1984－1112，即是周柏豪的出生日子！而「坐診日期」是2025年9月13日，當日周柏豪確實在杭州黃龍體育中心舉行粉絲見面活動，相信這張傳單是周柏豪內地粉絲的應援物。

事件惹來網民熱討

有網民留言說：「豪哥可以啊，#哈哈哈哈，周醫生你好啊，又帥唱歌好聽。」不過亦有網民問：「何事落到這收場？」、「他本人知道嗎？」、「邊個咁抵死設計咁嘅文案同排班來宣傳演唱會？」、「我喜歡這個物料！演出時間是我的生日耶」、「妙手回春周醫師。」、「不明就裡，只要是醫生，唱歌必好聽。」、「這個厲害，第一次見是陳奕迅、 周柏豪準備深圳弄一個。」

