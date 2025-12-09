Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

丁海寅瘋傳新人時期遭趙震雄施暴砸冰塊 網民抽絲剝繭搵受害人真身

影視圈
更新時間：18:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-09 HKT

大熱韓劇《解碼追兇》（Signal）韓星趙震雄上周五（5日）被爆高中時期涉多次偷車、企圖性侵等重罪，曾被判入少年感化院。趙震雄出道後，亦涉毆打劇團成員而被罰款，趙震雄在爆出負面新聞後翌日宣布退出演藝界。前日繼有導演許哲公開指曾被趙震雄無故毆打，趙震雄又向一名新人演員臉上擲冰塊。今日（9日）有報道指該新人演員是如今貴為一線演員的丁海寅。

丁海寅未回應傳聞

據《Dispatch》報道，趙震雄曾在電影《無事忘家族》聚會時，對新人演員丟冰塊及施暴。網民推敲時間及該新人出道背景，估計受害者極可能是丁海寅。事件曝光後引發熱議，但丁海寅公司未回應傳聞。另外，還有其他演員與前經理人相繼指控，曾被趙震雄掌摑及用腳踢。

相關閱讀：趙震雄黑歷史繼續爆 打導演向新人丟冰塊 有網民撰文撐前輩才是受害者

中堅演員A某因無法忍受其暴力行為而離開現場，趙震雄事後才道歉。A某再指：「幾年前我曾目睹他打後輩男演員巴掌並訓斥，對方年紀不小，但場面仍震驚我，從此拍攝時我都避開他。」製作公司相關人士亦透露趙震雄曾在聚會中，以「開玩笑方式」持續拍打他後腦，他雖心情不悅，但仍忍住不反抗。

知名導演為趙震雄辯護

知名導演李滄東的弟弟李俊東的電影公司，曾製作過趙震雄有份演出的電影《魔童殺手》，他則撰文為趙震雄辯護，表示：「我們的社會太頻繁地舉行『祭品儀式』。殺死了李善均、殺死了Sulli、殺死了（小說家）馬光洙、殺死了『紅色分子』（韓國軍政府時期對異議人士的污名化標籤）。那麼我們的社會變得多麼健康和健全了？每當快要遺忘時，又把新的祭品擺上台、瘋狂煽動，這種行為令人厭倦。」

相關閱讀：趙震雄退圏令《Signal 2》有難產可能 角色正義與過去行為成衝突 tvN回應：仍在討論當中

