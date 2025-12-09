江若琳擺脫合約風波 光明正大再唱自家作品

歌手江若琳（Elanne）早年與前經理人公司寰宇，曾因合約糾紛而對簿公堂，事件擾攘近7年才完結，日前，她時隔5年重返音樂節目《CHILL CLUB》，並演繹不少經典歌曲，她回想上一次參演時，正值與前公司有合約糾紛，內心充滿惶恐，如今終於能光明正大分享作品，相當感慨。

網友大讚Elanne狀態大勇

Elanne 在社交網分享多張當日演出的照片，並感觸寫道：「上次在Chill Club唱歌已是5年前的事了。當時PA問我『有官司在身，怕不怕唱舊歌？』我真的好怕！沒想到5年後，我能光明正大分享自己的作品，唱那些我超愛的音樂。」她更大讚近年樂壇湧現多位風格獨特女歌手，並謂：「每位都好厲害，這次演繹大家的作品超有意義。」不少網友紛紛大讚Elanne依然狀態大勇，唱功一流，勾起以往很多回憶！