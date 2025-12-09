金像影帝66歲前妻左腳骨裂腫如豬蹄 憂與骨質問題有關 輕視傷勢忍痛湊孫險釀大禍

周潤發前妻、66歲的余安安與第二任丈夫李萬祺育有兩女，女兒已榮升人母。余安安成為「最靚婆婆」後，近年享受湊孫樂。余安安昨日（8日）在社交網出PO，大呻遇上人生首次受傷事故，現時要接受中西合璧治療，盼盡快康復。

余安安不良於行

余安安昨日在IG上載多張近照，見到她戴上鴨舌帽、口罩及太陽眼鏡，雙手撐住枴杖，右腳穿拖鞋，而左腳要用護具固定，看起來不良於行。另一張照片見到余安安左腳腫過「豬蹄」，又黑又腫，「拗柴」後問題不輕。

余安安關節沒移位

余安安透露出事後最初將傷勢輕視：「咁大個女從未試過拗柴，兩星期前終於試咗，初初仲以為唔係好大件事，夜晚仲忍痛因為應承孫仔去睇燈飾！跟住第二日痛到行唔到就去睇中醫。」余安安沒想到會是骨裂，但慶幸關節沒有移位。

余安安表示睇中醫後仍未好轉，才決定去檢查：「再過多兩日又覺得唔多妥去照埋X-Ray，原來骨裂咗，不幸中之大幸係冇移位，要買對超貴嘅boot着，慶幸係左腳，右腳最近仲可以揸到車，今次有一個小教訓！以後行路小心，千祈唔好踏上個啲半吋膊位！放慢腳步。不過我好乖好勤力睇醫生，中西合璧應該好快好返嘅」。

余安安獲同行慰問

余安安曝光傷勢後，獲大批圈中人送上慰問，有網民關心余安安的健康，留言問道：「腫到驚人啊」、「睇西醫好似穩陣些」、「咁容易骨裂嘅？係咪有骨質疏鬆？快啲去check吓。」余安安對網民提議做檢查也有回覆：「準備去check」。

