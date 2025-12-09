Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何廣沛兩劇齊爆成男配角大熱︰觀眾記得、前輩讚賞就OK｜名人雜誌

更新時間：13:45 2025-12-09 HKT
發佈時間：13:45 2025-12-09 HKT

何廣沛在《新聞女王2》以及《金式森林》兩大台慶劇集中擔演要角，在《新聞女王2》中周旋於佘詩曼、李施嬅以及黃宗澤之間，而《金》則再度與合作無間的陳曉華演對手戲，大熱入圍「最佳男配角」的他，感謝觀眾記得他的演出，月前求婚成功的他，望明年實現人生大事。

撰文：李文偉 攝影：朱偉彥

何廣沛以弱取勝

何廣沛指與一眾前輩首次演對手戲，坦言有壓力，因為前輩都擅長保持狀態，眼神又非常凌厲，令他非常壓抑，但也符合他的角色設定，在職場上非常弱勢。至於再與佘詩曼演感情戲，何廣沛笑言壓力因變得熟悉而減輕，「大家都知道佘詩曼很nice，但因為她就是佘詩曼所以會怕她，第一季用了很長時間打破，第二季隔膜少了，但都會驚，因為與一位很優秀的演員演感情戲，很怕自己接不住，怕觀眾見到有對比，自己只能聚精會神去演、事前要做很多功課。」

何廣沛坦言與一眾前輩演對手戲有壓力，指前輩隨時保持狀態，眼神都非常凌厲。
何廣沛坦言與一眾前輩演對手戲有壓力，指前輩隨時保持狀態，眼神都非常凌厲。
何廣沛指與阿佘演感情戲，未開機前自己已完全入戲，反而嚇親阿佘。
何廣沛指與阿佘演感情戲，未開機前自己已完全入戲，反而嚇親阿佘。

何廣沛望與阿佘再續戲緣

何廣沛與佘詩曼有數場情感戲，笑言當時狀態反過來嚇到阿佘，「事後她說當見到我時，是完全不想騷擾我，因覺得我準備得很充足、狀態和情緒都進入角色，所以都不敢和我聊天，要拍完才可以，幸好播出來觀眾也喜歡。」何廣沛表示最欣賞阿佘每次在鏡頭前完全進入狀態，「記得郭晉安合作《金式森林》時跟我們分享，群戲和廣角畫面時要用身體演戲，而近鏡時則要用靈魂去演戲，我覺得阿佘就是完美做到這件事，每個鏡頭都會被她帶進戲內，被她的眼神攝住。」何廣沛期望與佘詩曼能繼續合作，可以開拍《新聞女王3》並可以留低，不想成為「梁景仁」首集便告別，他指很少劇集可以拍到第三、四季，認為這系列已成為好IP，而新聞亦是好題材。

何廣沛以前很在意負評的何廣沛，現在已學識調整心態。
何廣沛以前很在意負評的何廣沛，現在已學識調整心態。
何廣沛希望開拍《新聞女王3》，更希望可以留低跟阿佘再合作。
何廣沛希望開拍《新聞女王3》，更希望可以留低跟阿佘再合作。

何廣沛演暴躁大少非常累

至於《金》中何廣沛飾演的反派大少，與陳曉華、羅子溢、郭晉安甚至兄弟都針鋒相對，成功吸引到觀眾注意。何廣沛指角色與他本人相差很大，笑言脾氣並不大，想不到監製會找他演這個角色，「之前找我都是敦厚角色，這次角色心地不好，是我沒做過的，拍之前都要構思怎去演，因為是一個主導的角色，無時無刻都暴躁，原來非常攰。黃宗澤說在《新聞女王2》可以罵人很開心，我這次體驗罵人，其實真的很累！」

何廣沛笑言罵遍全劇對手，特別心疼何依婷，不過老拍檔陳曉華則罵得很爽，「因為太熟了，由情侶到夫妻到母子，幸好是她演這個角色，如果是其他人演，可能沒法發揮憎恨的情緒，因為是她才可以放到最大，大家是熟到可以不用顧及感受，哈哈！」何廣沛又大讚陳曉華做得好，而羅子溢的演出也值得拎視帝。

黃宗澤在《新聞女王2》罵人過足癮，何廣沛反覺拍罵人戲份好費力。
黃宗澤在《新聞女王2》罵人過足癮，何廣沛反覺拍罵人戲份好費力。
何廣沛笑言在《金式森林》中，罵勻全劇拍檔。
何廣沛笑言在《金式森林》中，罵勻全劇拍檔。
何廣沛在《金式森林》演反派大少，坦言與自己個性相差甚遠。
何廣沛在《金式森林》演反派大少，坦言與自己個性相差甚遠。
何廣沛大讚《金式森林》陳曉華（右）在《金》劇中演得好，他更睇好羅子溢（左）爭視帝。
何廣沛大讚《金式森林》陳曉華（右）在《金》劇中演得好，他更睇好羅子溢（左）爭視帝。

何廣沛學懂消化負評

何廣沛憑兩部台慶劇入圍「最佳男配角」，得獎機會大大增加，不過他表示最希望同劇演員們可以得獎，笑言最大機會是「最佳劇集」，問到自己的個人表現，他笑言不敢想太多，入圍的對手亦都是好演員，而兩部劇集的拍檔都有很好表現，最有信心是羅子溢爭「最佳男主角」，認為對手戲裏戲外都準備得很好，何廣沛表示：「其實我做演員很簡單，演完後觀眾會記得便好，如果可以再得到同行的前輩讚，便是非常大的肯定。」至於觀眾也會留下評價，何廣沛直言以前也會深陷其中，「初出道時看到負評會不開心很久，甚至影響工作，其他人都會看到我不開心，會籠罩到身邊人；現在可能會不開心一下下，看評價時心會沉一沉，但很快會消化，下次會更努力。好似拍攝時也會NG，其實是機會可以再做好一次，演員最重要是心態的調整。」雖然會受影響，但何廣沛會讀完所有留言和評價，更經常在社交平台出沒。

何廣沛《新聞女王2》、《金式森林》兩劇齊爆成男配角大熱，他謙稱︰「觀眾記得前輩讚賞就OK！」
何廣沛《新聞女王2》、《金式森林》兩劇齊爆成男配角大熱，他謙稱︰「觀眾記得前輩讚賞就OK！」
去年何廣沛入圍最佳男配角，今年更是憑兩劇入圍，被指得獎機會大增。
去年何廣沛入圍最佳男配角，今年更是憑兩劇入圍，被指得獎機會大增。

何廣沛與未婚妻萬事有商量

何廣沛月前向女友求婚成功，問他身邊人支持是否更能幫助他從壞情緒中走出來？他笑言另一半比他更緊張，「她會很驚訝我可以一下子消化，但我都做了十多年、看了十多年負評，好和壞的都看過了！現在很多感受都放在心裏。」何廣沛也感謝另一半與他同喜同悲，感受到她的着緊，他透露最近更與未婚妻經營起寵物用品生意，二人攜手籌備婚禮與生意，問可有考驗到感情？他表示：「兩個人的生意，有問題只要坐低傾一傾便可以，這件事大家一齊承擔，大家會有不同意見的時候，只要有理由會說服到對方便可以，意見行先，可能是我們相處得很好的原因。」何廣沛一直將婚事放在心中，笑言日前另一半在工作間爆出一句「其實我們都要坐低傾一傾婚禮」，意識到需要更多空間去準備人生大事，期望明年實現大計。

何廣沛自言與未婚妻感情極佳，就算有意見相異也能坐低慢慢傾。
何廣沛自言與未婚妻感情極佳，就算有意見相異也能坐低慢慢傾。

