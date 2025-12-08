第83屆金球獎丨里安納度《一戰再戰》對撼李炳憲《選擇有罪》爭奪影帝寶座　愛瑪史東大熱爭影后

「第83屆金球獎」將於2026年1月11日舉行，香港時間今晚（８日）公布提名名單，日前大會公布《色慾都市》莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）及海倫美蘭（Helen Mirren）分別獲頒Carol Burnett及Cecil B. DeMille成就獎。里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》獲9項提名領，包括影帝、最佳電影、導演、男配角、劇本等，《Sentimental Value》及《罪人們》分別以8及7項提名緊隨其後。



名導朴贊郁執導的韓片《選擇有罪》更獲取提名，包括最佳國際電影、音樂/喜劇電影及影帝（李秉憲），李秉憲成首位獲金球獎提名的韓國演員。美韓動畫《Kpop獵魔女團》亦入圍2獎，分別是最佳動畫及最佳票房成就電影。《浪跡天地》金像華裔導演趙婷新作《Hamnet》入圍6項，包括最佳電影、導演、劇本、影后等。

「第83屆金球獎」部分提名名單

劇情電影組

最佳電影

《科學怪人》

《Hamnet》

《罪人們》

《純屬伊朗意外》

《Sentimental Value》

《The Secret Agent》

最佳男主角

《Train Dreams》Joel Edgerton

《科學怪人》Oscar Isaac

《The Smashing Machine》狄維莊遜

《The Secret Agent》Wagner Moura

《罪人們》Michael B. Jordan

《弦來自低谷》Jeremy Allen White

最佳女主角

《去死吧，我的愛》珍妮花羅倫絲

《Hamnet》Jessie Buckley

《Sentimental Value》Renate Reinsve

《After The Hunt》茱莉亞羅拔絲

《Hedda》Tessa Thompson

《Sorry, Baby》Eva Victor

音樂/喜劇電影組

最佳電影

《魔法壞女巫：第二章》

《Blue Moon》

《暴蜂尼亞》

《Marty Supreme》

《選擇有罪》

《一戰再戰》

《Nouvelle Vague》

最佳男主角

《Marty Supreme》添麥菲查洛美

《影星傑凱利》佐治古尼

《一戰再戰》里安納度狄卡比奧

《Blue Moon》伊凡鶴基

《選擇有罪》李秉憲

《暴蜂尼亞》Jesse Plemons

最佳女主角

《暴蜂尼亞》愛瑪史東

《If I Had Legs I'd Kick You》露絲拜恩

《一戰再戰》Chase Infiniti

《Song Sung Blue》姬蒂赫遜

《魔法壞女巫：第二章》Cynthia Erivo

《The Testament of Ann Lee》雅曼達施菲

最佳電影男配角

《一戰再戰》班尼斯奧迪多路

《科學怪人》Jacob Elordi

《Hamnet》保羅麥斯卡

《一戰再戰》辛潘

《影星傑凱利》阿當桑迪拿

《Sentimental Value》Stellan Skarsgard

最佳電影女配角

《The Smashing Machine》艾美莉賓特

《Sentimental Value》艾麗芬寧

《魔法壞女巫：第二章》Ariana Grande

《Sentimental Value》Inga Ibsdotter Lillieaas

《凶器》Amy Madigan

《一戰再戰》Teyana Taylor

最佳導演

《一戰再戰》保羅湯瑪士安德遜

《罪人們》Ryan Coogler

《科學怪人》哥連慕迪多奴

《純屬伊朗意外》約化巴納希

《Sentimental Value》Joachim Trier

《Hamnet》趙婷

最佳劇本

《一戰再戰》

《Marty Supreme》

《罪人們》

《純屬伊朗意外》

《Sentimental Value》

《Hamnet》

最佳票房成就電影

《阿凡達：火與燼》

《F1電影》

《Kpop獵魔女團》

《職業特工隊：最終清算》

《罪人們》

《凶器》

《魔法壞女巫：第二章》

《優獸大都會2》

最佳國際電影

《純屬伊朗意外》

《選擇有罪》

《The Secret Agent》

《Sentimental Value》

《Sirāt》

《The Voice of Hind Rajab》

最佳動畫

《Arco》

《「鬼滅之刃」無限城篇》

《Kpop獵魔女團》

《外星奇遇記》

《優獸大都會人2》

《愛美麗的奇幻漫遊》

劇情劇集組

最佳劇集

《頭號外交官》

《匹茲堡》

《眾生為一》

《生活割離術》

《翻盤特工隊》

《白蓮會》

最佳男主角

《極樂凶間》Sterling K. Brown

《安多》Diego Luna

《翻盤特工隊》加利奧文

《特遣任務》麥克路化奴

《生活割離術》Adam Scott

《匹茲堡》Noah Wyle

最佳女主角

《律師無限耆》Kathy Bates

《生活割離術》Britt Lower

《黑幫領地》海倫美蘭

《最後生還者》BellaRamsey

《頭號外交官》Keri Russell

《眾生為一》Rhea Seehorn

音樂/喜劇劇集組

最佳劇集

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《職業槍手》

《天作不合的我們》

《破案三人行》

《鬥戲影業》

最佳男主角

《天作不合的我們》Adam Brody

《破案三人行》史提夫馬田

《鬥戲影業》薛夫洛根

《球星翻身記》Glen Powell

《破案三人行》Martin Short

《大熊餐廳》Jeremy Allen White

最佳女主角

《天作不合的我們》Kristen Bell

《大熊餐廳》Ayo Edebiri

《破案三人行》Selena Gomez

《撲克臉》Natasha Lyonne

《星期三》Jenna Ortega

《職業槍手》Jean Smart

迷你劇/電視電影組

最佳劇集

《混純少年時》

《都是她的錯》

《黑鏡》

《獸藏我心》

《死前慾望清單》

最佳男主角

《行過地獄之路》Jacob Elordi

《黑鏡》Paul Giamatti

《混沌少年時》Stephen Graham

《怪物：艾德蓋恩的故事》Charlie Hunnam

《黑兔》祖迪羅

《獸藏我心》Matthew Rhys

最佳女主角

《獸藏我心》嘉露兒丹絲

《黑鏡》Rashida Jones

《長明河》雅曼達施菲

《都是她的錯》Sarah Snook

《死前慾望清單》米雪威廉絲

《The Girlfriend》羅冰韋特

最佳劇集男配角

《混純少年時》Owen Cooper

《晨早直播室》Billy Crudup

《白蓮會》Walton Goggins

《白蓮會》Jason Isaacs

《生活割離術》Tramell Tillman

《混純少年時》Ashley Walters

最佳劇集女配角

《白蓮會》Carrie Coon

《混純少年時》Erin Doherty

《職業槍手》Hannah Einbinder

《白蓮會》Parker Posey

《白蓮會》Aimee Lou Wood