AL盧瀚霆為演唱會服裝提早一年備戰 逾三十磅華麗重裝展現超凡氣勢 唱《不可愛教主》感動到喊獲全場合唱鼓勵

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-08 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-08 HKT

由MakerVille主辦一連五場的盧瀚霆（Anson Lo）《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》（”《KINGDOM》”)演唱會，已於前晚（6日）在亞洲國際博覽館完成第二場演出，現場氣氛熾熱。演唱會以「埃及國度」為核心主題，舞台設計匠心獨運，主舞台採用宏偉的金字塔結構，中央更懸掛著巨型倒轉金字塔，搭配四面巨型螢幕，營造出震撼而神秘的異域國度氛圍。演唱會反應熱烈，尚餘今、明、後三場，國度盛宴將持續引爆舞台。

Anson Lo去年啟動健身計畫

為完美契合「埃及」主題，Anson Lo 以多套金光閃耀的華服亮相。然而，華麗背後是實實在在的重量挑戰。Anson Lo 透露，早在得知演唱會主題後，已預料到服飾將會極為「實在」。例如開場時的全身盔甲「金人」造型，以及壓軸登場的露背龍尾造型，每套服飾重量逾30磅，牛仔衫 連斗篷用了13萬顆水晶價值30萬，為了能以最佳狀態負重完成近三小時的勁歌熱舞，Anson Lo 自去年起便啟動健身計畫，並於今年初加強訓練，務求提升體能與肌耐力，敬業精神令人敬佩。

Anson Lo親手繪製卡通圖案

舞台上的Anson Lo霸氣十足，舞台下的他則是心思細膩的「暖心教主」。在特別感謝「神徒」（粉絲暱稱）的環節中，現場噴射出的每一顆粉色心心，都藏有他親手繪製的卡通公仔圖案。其中包括頭戴皇冠、契合本次演唱會主題的Anson Lo Q版造型，每一筆劃都蘊含著對粉絲們滿滿的愛與感謝，誠意十足，將現場溫馨氣氛推向高潮。

此次《KINGDOM》演唱會不僅展現了Anson Lo 為藝術全力以赴的專業態度與對粉絲的深厚情感。第2場，Anson Lo繼續落力跳唱，全場神徒都落力歡呼打氣，教主唱《不可愛教主》 最後一句「So I sing this song only for you」時感動到喊，心疼的神徒即時齊齊大合唱兼大叫「盧瀚霆」以送上鼓勵，場面感人！尚餘的三場演出，勢將繼續為觀眾帶來難忘的「埃及國度」之夜。
 

