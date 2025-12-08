東張西望丨葵涌天光墟2.0再現慈雲山 無良阿伯執死魚爛肉轉售 垃圾變「佳餚」街坊婆婆日日買

TVB節目《東張西望》去年曾報道葵涌天光墟路邊檔疑售賣過期食物，有黑心攤販以極其低廉的價格出售包括凍肉、壽司、麵包、熟食等在內的過期食品，有觀眾稱高峯期曾70檔，除了「填鴨姐」和「刺身姐」之外，還有另一個婆婆經常執食物回來轉售，其後食物環境衞生署展開了連串突擊行動，向該些無牌小販提出檢控。

葵涌天光墟2.0再現慈雲山

在今晚（8日）播出的一集，葵涌天光墟2.0再現，有觀眾報料有發現在慈雲山有人同樣撿垃圾當作正貨賣，價錢更是便宜得令人難以置信。報料人稱每晚7時左右，有一個「陳姓」阿伯在街市的垃圾房出現，摷出被棄置的廚餘後並擺攤出售。

《東張西望》攝製隊喬裝街坊追訪

《東張西望》攝製隊喬裝街坊，發現有一名阿伯擺攤出售咸水魚，星斑售價為25元兩條，另外有一部份魚售價為25元一份，阿伯強調全部新鮮，但攝製隊問魚類的來源地，阿伯只說是海。後來有報料人士稱這些是阿伯從垃圾筒執出魚檔不要的死魚當活魚出售：「佢呢個慣性係每晚7點左右，會喺垃圾筒摷下有冇嘢，如果冇就再睇下其他街市檔，有冇其他嘢可以執，開頭我唔知佢用嚟做乜，後尾先知佢原來擺喺發泡膠上面賣，呢啲全部都係人哋唔要嘅嘢，咁做係咪有問題？」

阿伯總之賣得嘅都賣

攝製隊根據報料人提供的資料，發現這個阿伯確實黃昏時份出動，先在街市後門的垃圾桶摷垃圾，不過未有收獲，接着再去另一地方繼續摷，今次在豬肉檔摷出豬肉同內臟，放心準備好的背心袋後，走到附近的公園分類。後來雜貨店的店員梁先生說：「呢個陳生喺度幾十年，每一日都會賣啲臭魚同臭豬肉，來源可以係喺垃圾站，同埋喺人哋舖頭唔要嗰啲，總之賣得嘅都賣，佢自己係唔會食，佢會將唔要嘅嘢周圍揼，我哋周圍啲商舖個個都識佢。」《東張》發現有不少婆婆光顧陳生。明晚播出的一集，有人得知陳生出售食物的來源後，即場與陳生對質，同時亦找來陳生回應事件。

