Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東張西望丨葵涌天光墟2.0再現慈雲山 無良阿伯執死魚爛肉轉售 垃圾變「佳餚」街坊婆婆日日買

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-08 HKT

TVB節目《東張西望》去年曾報道葵涌天光墟路邊檔疑售賣過期食物，有黑心攤販以極其低廉的價格出售包括凍肉、壽司、麵包、熟食等在內的過期食品，有觀眾稱高峯期曾70檔，除了「填鴨姐」和「刺身姐」之外，還有另一個婆婆經常執食物回來轉售，其後食物環境衞生署展開了連串突擊行動，向該些無牌小販提出檢控。

葵涌天光墟2.0再現慈雲山

在今晚（8日）播出的一集，葵涌天光墟2.0再現，有觀眾報料有發現在慈雲山有人同樣撿垃圾當作正貨賣，價錢更是便宜得令人難以置信。報料人稱每晚7時左右，有一個「陳姓」阿伯在街市的垃圾房出現，摷出被棄置的廚餘後並擺攤出售。

相關閱讀：東張西望丨葵涌天光墟疫情前已有人販賣食品 黑心攤檔規模變大？有郷里聚集空置舖位擺檔

《東張西望》攝製隊喬裝街坊追訪

《東張西望》攝製隊喬裝街坊，發現有一名阿伯擺攤出售咸水魚，星斑售價為25元兩條，另外有一部份魚售價為25元一份，阿伯強調全部新鮮，但攝製隊問魚類的來源地，阿伯只說是海。後來有報料人士稱這些是阿伯從垃圾筒執出魚檔不要的死魚當活魚出售：「佢呢個慣性係每晚7點左右，會喺垃圾筒摷下有冇嘢，如果冇就再睇下其他街市檔，有冇其他嘢可以執，開頭我唔知佢用嚟做乜，後尾先知佢原來擺喺發泡膠上面賣，呢啲全部都係人哋唔要嘅嘢，咁做係咪有問題？」

阿伯總之賣得嘅都賣

攝製隊根據報料人提供的資料，發現這個阿伯確實黃昏時份出動，先在街市後門的垃圾桶摷垃圾，不過未有收獲，接着再去另一地方繼續摷，今次在豬肉檔摷出豬肉同內臟，放心準備好的背心袋後，走到附近的公園分類。後來雜貨店的店員梁先生說：「呢個陳生喺度幾十年，每一日都會賣啲臭魚同臭豬肉，來源可以係喺垃圾站，同埋喺人哋舖頭唔要嗰啲，總之賣得嘅都賣，佢自己係唔會食，佢會將唔要嘅嘢周圍揼，我哋周圍啲商舖個個都識佢。」《東張》發現有不少婆婆光顧陳生。明晚播出的一集，有人得知陳生出售食物的來源後，即場與陳生對質，同時亦找來陳生回應事件。

相關閱讀：東張西望丨襲擊畫面終播出！刺身姐獲老翁護花攻擊攝影師下體 黎寬怡敏捷避鐵製武器

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 青森一旅館多人受傷
即時國際
55分鐘前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
9小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
14小時前
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
影視圈
6小時前
TVB上位小生奢華婚宴貴氣逼人 新娘滿身金器金龍彩鳳粉紅鑽褂皇出門 心型綠寶石釀鑽耳環份量十足
TVB上位小生奢華婚宴貴氣逼人 新娘滿身金器金龍彩鳳粉紅鑽褂皇出門 心型綠寶石釀鑽耳環份量十足
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司
大埔宏福苑五級火｜預訂新大門無屋可裝 荃灣店家人情味滿瀉 向災民全單退款 網民讚良心公司｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
9小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
8小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
15小時前
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
飲食
11小時前