COLLAR上商台宣傳獲大批粉絲守候 Candy甜笑回應193戀情 預告成軍4周年有大計劃丨獨家

女團COLLAR今日（8日）上商台接受節目《叱咤樂壇》訪問，宣傳新歌《下次不如相信自己一次》，大批粉絲在電台外守候，她們抵達時向粉絲揮手打招呼。

Candy有經理人擋駕

《東周刊》獨家揭露Candy（王家晴）與ERROR成員193（郭嘉駿）拍拖發展地下情，問Candy有關與193戀情，她聞言甜笑，經理人即擋駕表示不答了，Candy笑着說轉頭才講。

COLLAR在年底樂壇頒獎禮前再推出新歌，她們表示今年各成員作多嘗試和突破，2025年大家找到自己路道，新歌歌詞像是今年的總結，被歌詞所感動。Winka表示聽這歌demo時已被感動，Marf覺得新歌像瀑布的水，衝完後又平靜，待下次再衝。Ivy表示這歌是給自己聽，七個傻女子將內心壓抑的感受或迷惘抒發，又說一直很相信自己，卻又不是很正能量，歌曲似是呈現新的自己，Marf覺得Ivy唱出少女倔強感覺。Day指歌中結他聲令她感覺安定，芯駖認為先安撫自己才可安撫別人，新歌有種讓她們找回自己的感覺。Gao也覺得歌曲有安撫感覺，調整自己。Candy亦感到回歸平靜，新歌很chill又溫暖。芯駖透露新歌MV會以微電影形式拍攝，COLLAR不會亮相在MV中，讓大家更能投入歌曲故事之中。Day表示以往會約朋友看MV播出，但她見到自己個樣會有點尷尬，今次不會尷尬。

COLLAR想明年相約一齊去旅行

回顧COLLAR在2025年工作，她們覺得很多精彩作品，很充實，團隊進一步向前行，更正面和凝聚力更強。Ivy覺得有時工作辛苦，但會像歌曲般chill和一起玩。至於2026年1月12日是成軍4周年，她們表示會有禮物娛樂大家。Ivy趁機宣傳新歌表示公司團隊不如相信她們，笑指同事不太相信她們，Winka指公司願意投放資源在她們身上，透露會有大計劃。Marf則希望明年COLLAR七人可以相約一齊去旅行，Winka表示由她和Marf負責安排機票和酒店事宜，因她倆對酒店要求高，自稱會在酒店噴消毒。她們又爆Candy不喜歡旅行，Candy即說現時喜歡。完成訪問後，她們未有走近粉絲，逐一上車離開。