朱孝天拍片回應被踢走變F3 拒絕對方3個要求被切斷聯繫 望對手高抬貴手不要繼續抹黑

台灣男神F4世紀合體卻鬧不和傳聞，其中一員朱孝天被指因在開LIVE不慎衰多口劇透而遭言承旭、周渝民與吳建豪踢走，改以F3姿態開騷。面對種種網上傳言，今日朱孝天拍片親自回應，他首先指自己跟「相信音樂」並無合約，雙方一直以一個談論意向的方式，包括前陣子在網上分享的都是他們在談的部分意向。朱孝天並指從幾個月前他正式拒絕了「相信音樂」三個要求之後，「相信音樂」就單方面切斷跟他所有聯繫，然後出現因為他洩密延期、因他洩密最終要忍痛割捨他等等新聞。朱孝天更無奈稱自己其實跟大家一樣，也是透過這些事情才知自己被退出，他並向鏡頭確認：「這個活動呢我肯定是不會去參與了。有一些遺憾但這邊一定要跟大家講清楚，希望大家能夠明白這健事情。」

朱孝天理解F3決定

朱孝天表示F4是一個承載了一代人記憶的一個符號，但並非由合約契訂而成的團體，他們之間並不存在誰必須要綑綁着誰才能做事情去演出的狀況，所以對於他們三位的選擇，他表示理解，因為每人對自己的生活都有自己的選擇，「我們允許別人是別人，也允許自己是自己，我這邊表示理解，並且獻上我的祝福，我希望他們這次演出能順利，也希望等到哪一天我們四個人的意向能夠一致的時候，我們就能真正給大家帶來一場青春的售後服務，希望大家還是期待，因為我也挺期待。」

朱孝天稱可以隨時溝通

最後，朱孝天指向「相信音樂」的艾姐，表示不理解對方現在所做的事，「如果你有不喜歡我，或者你覺得我不適任於這次演出，我覺得你是可以直接告訴我的，然後我們可以有一個配合，你沒必要用這種抹黑、潑髒水的一個方式。」他續稱不理解對方是希望雙方展開罵戰，還是希望他暴跳如雷後感覺懊悔，趕快去跟她道歉，然後希望自己再被納入這次演出嗎，他直言自己並沒這個想法，並指明對方所做的事，與之前跟他所說的並不一樣，「你當初跑來跟我講，你是說希望能再集結一些大家年少時候美好的回憶，可是你現在也並沒做到。」他又指如果之後還有什麼需要他配合，他是開放可以隨時溝通，多次希望對方高抬貴手，如果對方目的已達成就希望她好好做這次演出，他自己就回歸到自己該做的事。