蔡一智繼女30歲生日曝光父女情 驚人相似度如親生惹熱議

影視圈
更新時間：22:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-08 HKT

60歲草蜢成員蔡一智與與年輕9歲的太太周雪芳結婚19年，二人除育有一女一子外，蔡一智更將周雪芳與前夫所生的女兒Gigi視如己出，兩父女的感情極佳。蔡一智昨日（7日）在社交平台分享與繼女的合照，曝光Gigi已經30歲。

蔡一智繼女慶祝儀式感重

蔡一智昨日在IG分享一家人的合照，除了19歲的餅印女兒蔡斐嵐離港升學，未有現身外，蔡一智夫婦與細仔First Choy一同為Gigi慶祝生日。蔡一智公開的片段中，見到眾人身後有星星、足球、「30」字樣的氣球，蛋糕上在寫有「Baby G Happy 30th Birthday」，蔡一智全家更在其中一張照片中，一同做出「3」字手勢，透露壽星女Gigi已經30歲。

相關閱讀：蔡一智與妻慶結婚18周年！媒人竟是呢位TVB男星 當年等女方離婚展開追求

壽星女Gigi穿上粉紅色西裝外套捧起蛋糕，臉上掛著幸福的笑容，又獲繼父蔡一智作狀吻賀，可見父女感情深厚。蔡一智在IG留言祝寶貝女兒生日快樂外，又寫上祝女兒健康、被愛包圍，更標籤「#dadloveyou」。

蔡一智繼女已改姓「蔡」

不少蔡一智圈中好友留言，祝賀Gigi生日外，也有網民留言，指蔡一智與繼女雖然沒有血緣關係，但兩父女都留住一把長髮，五官越來越似餅印，神情也相似，看起來如親生父女一椒，令人嘖嘖稱奇。而Gigi早已跟隨繼父姓「蔡」，過往的全家福可見到Gigi與同母異父的弟妹感情要好，相處非常愉快。

相關閱讀：蔡一智強顏歡笑送18歲餅印女離港升學 曾重金栽培仔女入讀全港最貴私校

