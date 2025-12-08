TVB前「天氣女郎」黃婉曼嫁馬主 20戰終開齋喜拉頭馬 視后同場現身用1招搶鏡

TVB前「天氣女郎」黃婉曼（Icy）當年主持《晚間天氣報告》時，一句「我哋一齊跳出香港」成為經典，形象深入民心。黃婉曼今年11月開心報喜，在香港中文大學修畢佛學研究文學碩士課程，而喜事更是一浪接一浪，黃婉曼老公馮柏基的愛駒「飛雲」，終於打破宿命，在昨日（7日）沙田馬場的賽事中，贏得第一。

黃婉曼老公愛駒二十戰終嚐一勝

黃婉曼的會計師兼馬主老公馮柏基愛駒「飛雲」，昨日在沙田馬場第二場賽事中，打開在港的勝利之門，在上陣19次皆落敗，終勇奪頭馬。黃婉曼比賽後急不及待在IG報喜，分享與「視后」好友龔嘉欣（Katy）一齊拉頭馬的照片，笑得非常燦爛。

黃婉曼賽後難掩興奮之情，在IG分享喜悅，並剪輯昔日為「飛雲」打氣的片段。黃婉曼寫道：「飛雲，機會終於來了。這一天，等了好久。Proud of you #多謝支持過飛雲的馬迷朋友」，好姊妹龔嘉欣也有在IG限時動態轉發合照，並向黃婉曼道賀。有網民錯重點留言：「你同嘉欣的對腳還搶鏡過隻馬同騎師」。

黃婉曼曾轉戰馬圈任主持

黃婉曼2006年在香港中文大學新聞與傳播學院畢業，之後加入TVB任新聞記者，黃婉曼曾轉戰馬圈擔任馬會節目《放眼馬世界》的客席主持，因而認識會計師兼馬主馮柏基，二人拍拖兩個月，於2014年閃婚，婚禮豪花逾300萬，成為一時佳話。黃婉曼為丈夫誕下兩女，未有放棄事業，不斷進修增值，其間曾到日本修讀藍帶麵包課程，並斥資七位數在鰂魚涌開設麵包學校暨咖啡店，可惜在疫情打擊結業。

