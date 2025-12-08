Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB前「天氣女郎」黃婉曼嫁馬主 20戰終開齋喜拉頭馬 視后同場現身用1招搶鏡

影視圈
更新時間：19:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-08 HKT

TVB前「天氣女郎」黃婉曼（Icy）當年主持《晚間天氣報告》時，一句「我哋一齊跳出香港」成為經典，形象深入民心。黃婉曼今年11月開心報喜，在香港中文大學修畢佛學研究文學碩士課程，而喜事更是一浪接一浪，黃婉曼老公馮柏基的愛駒「飛雲」，終於打破宿命，在昨日（7日）沙田馬場的賽事中，贏得第一。

黃婉曼老公愛駒二十戰終嚐一勝

黃婉曼的會計師兼馬主老公馮柏基愛駒「飛雲」，昨日在沙田馬場第二場賽事中，打開在港的勝利之門，在上陣19次皆落敗，終勇奪頭馬。黃婉曼比賽後急不及待在IG報喜，分享與「視后」好友龔嘉欣（Katy）一齊拉頭馬的照片，笑得非常燦爛。

相關閱讀：Madam Icy黃婉曼拉隊探秘大閘蟹產業鏈 上海和蘇州兩地取景為觀眾謀福利

黃婉曼賽後難掩興奮之情，在IG分享喜悅，並剪輯昔日為「飛雲」打氣的片段。黃婉曼寫道：「飛雲，機會終於來了。這一天，等了好久。Proud of you #多謝支持過飛雲的馬迷朋友」，好姊妹龔嘉欣也有在IG限時動態轉發合照，並向黃婉曼道賀。有網民錯重點留言：「你同嘉欣的對腳還搶鏡過隻馬同騎師」。

黃婉曼曾轉戰馬圈任主持

黃婉曼2006年在香港中文大學新聞與傳播學院畢業，之後加入TVB任新聞記者，黃婉曼曾轉戰馬圈擔任馬會節目《放眼馬世界》的客席主持，因而認識會計師兼馬主馮柏基，二人拍拖兩個月，於2014年閃婚，婚禮豪花逾300萬，成為一時佳話。黃婉曼為丈夫誕下兩女，未有放棄事業，不斷進修增值，其間曾到日本修讀藍帶麵包課程，並斥資七位數在鰂魚涌開設麵包學校暨咖啡店，可惜在疫情打擊結業。

相關閱讀：視后驚喜重返《東張西望》主播枱 原來16年前做過「東張女神」 青澀模樣曝光

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
4小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
6小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
5小時前
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
20小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
10小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
9小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝作供兩度激動落淚 嘆因傳媒報道承受壓力 稱若不出庭便「啞口食黃蓮」
社會
5小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
14小時前
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
連鎖快餐店見阿叔撿食二手飯陷掙扎 良心食客最終一「尷尬」舉動 獲網民讚爆：唔需要介懷
飲食
7小時前