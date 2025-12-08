趙震雄黑歷史繼續爆 打導演向新人丟冰塊 有網民撰文撐前輩才是受害者

大熱韓劇《Signal》男星趙震雄日前被爆高中時屢犯偷車、性侵等重罪，成年後亦涉毆打劇組人員，上周六宣布引退，但仍有不少人出來爆料，昨日網上出現了一篇題為「後輩所寫的趙震雄高中生活」的文章，引起熱議。一名自稱是趙震雄高中後輩的人，撰文稱趙震雄在高中是被欺凌的對象。

該網民指：「1995年高中二年級時，第一次在學校戲劇社看到趙震雄，當時那位前輩的名字是趙元俊，是戲劇社3年級的前輩，給人的感覺是⋯⋯班上一定會有的高高胖胖、性格善良的前輩那種感覺。」他再稱學校裏一次也沒有聽過有人被趙震雄打過或欺負，「撇除犯罪，只看校園生活的話，他反而是校園暴力的受害者。」不過，紀錄片導演許哲昨在社交網透露曾遭受趙震雄毆打，已經原諒對方，不希望趙震雄引退。他指2014年參加了某部電影的拜神儀式後，當時第一次見到趙震雄。兩人後獲安排坐一架車，坐在他隔離的趙震雄突然毫無理由地攻擊他。周圍的人立即制止趙震雄，許哲只記得「在極短的時間內單方面被打了很多下」。他要求趙震雄道歉，惟只得經理人來到面前下跪，令他不知所措，趙震雄以「不記得」為由一直沒有道歉，許哲直言：「從那以後，我在螢幕上一看到他的臉，就關掉了。總是想起那個瞬間，憤怒湧上心頭，成為了創傷。」許哲重申已原諒趙震雄，並不希望他退出演藝圈。

據指當晚，趙震雄又向一名年輕演員臉上潑冰塊，該演員現已成名，該演員A受訪指將趙震雄視為「一生的創傷」，他指自己當時還是新人，在卡拉OK聚會中，趙震雄要求他唱歌，他婉拒後，趙震雄突然向他的臉丟冰塊，並怒吼：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」另外，律師金京浩今日表示將控告最初報道趙震雄是少年犯的記者，聲明中他怒指：「一次失誤就被監視一輩子，這樣誰還能更生？」