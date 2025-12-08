AKB48成軍20年184人站台 前田敦子多次淚崩 「初代神7」獨欠她

日本大堆頭偶像組合AKB48自上周四起在東京武道館舉行了6場《AKB48 20th Year Live Tour 2025》20周年演唱會，在昨晚的最終場，元祖「神7」中的6位成員前田敦子、板野友美、大島優子、小嶋陽菜、高橋南及篠田麻里子，以及前人氣成員峯岸南、指原莉乃、柏木由紀等都驚喜現身。

感謝總製作人秋元康

在安歌時，以小慄有以為首的48名現役成員（包括研究生），與「神7」成員實現了夢幻的合作，演唱2006年2月發行的出道單曲《成為櫻花樹吧》，共184人站在舞台上。前田流下了眼淚，透露了「我果然還是要感謝秋元老師（總製作人秋元康）」的想法，又表示最初接到秋元康「請再借一次力量給AKB」時曾感到猶豫，除了現身20周年演唱會外，還會陪伴AKB走到登上跨年的《紅白歌合戰》，並希望之後由現役成員接棒前進。

「神7」成員又唱出她們已離開AKB才推出的歌曲《毫無根據的Rumor》，更跳唱全首歌，令fans十分驚喜。有份入選唱該曲的柏木由紀表示：「昨日收到指原發來洗澡前幾乎半裸在練習的影片。」高橋南回應稱：「你在現役的時候因為身邊只有後輩們，沒人能懂30多歲要記這隻舞蹈的難處，當我們記起來後，你看起來真的超級開心。」

「神7」唯一缺席的是渡邊麻友，她2017年從AKB48畢業，2020年因身體原因引退，今年5月，她被爆與舞台劇人氣男星太田基裕同居。