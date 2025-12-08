Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「億萬駙馬」伍富橋「消失」被TVB官網除名？ 為離巢以8字回應

影視圈
更新時間：12:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-08 HKT

郭晉安、羅蘭先後被發現在TVB的官方網頁上消失，疑似因離巢而導致藝人資料被「下架」，郭晉安之後承認已離巢，與TVB結束多年賓主關係。而近日再有男藝人在藝員名單中「消失」，是繼郭晉安、羅蘭後的第三人。

伍富橋婚後減少幕前工作

有「億萬駙馬」之稱的伍富橋，自2022年結婚後，幕前工作大幅減少，同年又接觸匹克球，兼考獲教練牌，一度傳出轉行做體育老師。伍富橋近日被眼利網民發現消失在TVB的藝員名單，引起揣測是否已低調回復自由身。

相關閱讀：「TVB億萬駙馬」水手短裙裝濕身露點賀老婆生日 超級豪宅開P曝光私人泳池大花園 巨無霸廚房極震撼

對於在藝員名單「消失」一事，伍富橋回應傳媒時稱仍有合約：「其實我未離巢，仲有基本藝人合約，但可能太基本，佢就悄悄地幫我除名，但我都仲係TVB人，我仲有資格參加TVB內部嘅Pickleball比賽。」而在伍富橋「被除名」一事曝光後，今日（8日）已見到TVB官方網頁的藝員名單再度出現伍富橋。

伍富橋做Pickleball教練

伍富橋3年前與娶富家女梁兆楹（Shirley）後，與太太有影皆雙周圍去，又不時在社交平台放閃，更不時曝光西貢相思灣5,000呎的豪宅，大晒美滿幸福婚姻生活。曾有報道指伍富橋的外父有兩間麻將館，身家逾1億，非常富有。伍富橋近年忙於打理在上環的2,000呎健身及物理治療中心，並親自任教。

相關閱讀：伍富橋億萬老婆梁兆楹被挑釁爆喊 開Live反擊寸對方惹錯人：打狗要睇主人

