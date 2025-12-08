Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

32歲前TVB小花擺脫官非陰霾  「魔鬼胸」撐爆超性感上衣  五官精雕細琢逆齡生長

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-08 HKT

現年32歲、有「魔鬼胸」稱號的蔚雨芯（Rainky），自前年宣佈離巢TVB後，便將事業重心轉往商界發展。今年她牽涉官非需要出庭，但她強調自己清白，沒有做過任何違法事情。近日，蔚雨芯似乎已走出官司的陰霾，重新投入工作，並在社交媒體上分享了一組火辣的工作照，其絕佳狀態和逆齡美貌，旋即引發網民熱烈討論。

蔚雨芯傲人上圍極吸睛

從最新發布的照片中可見，蔚雨芯正在化妝間準備，為接下來的工作打造完美造型。她身穿一件純白色低胸緊身上衣，設計雖然簡約，但性感指數爆燈。最令人矚目的，莫過於她那「波濤洶湧」的傲人上圍，在貼身剪裁的突顯下，其著名的「魔鬼胸」威力盡顯，深邃的事業線和飽滿的胸形極度吸睛，完美地將胸前春光呈現，畫面震撼。

相關閱讀：蔚雨芯被控欺詐等3罪現身法院 露腰晒長腿穿露趾涼鞋打扮清涼 備好「貓紙」向記者宣讀：驚影響聲譽

蔚雨芯明艷照人極青春

除了身材保持得零贅肉外，蔚雨芯的臉蛋更是明艷照人。在精緻的妝容下，她的皮膚顯得白滑緊緻，一雙靈動大眼配上珊瑚色的唇妝，對著鏡頭時而甜笑、時而擺出自信表情，散發出濃厚的少女感，完全看不出真實年齡已經32歲，彷彿出現了「逆齡生長」。

相關閱讀：TVB前火辣女星真空上陣「乳」出驚人 楊秀惠留言催婚：正準備恭喜你

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
15小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
9小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
01:38
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
5小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
8小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
20小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
21小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
5小時前
民建聯今屆派出26人參選，包括13人參與地區直選、5人競逐功能界別及8人競逐選舉委員會界別，最終取得20席。
立法會選舉結果︱民建聯取20議席 地區直選總體得票率較上屆大減近25萬票
政情
5小時前