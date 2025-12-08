32歲前TVB小花擺脫官非陰霾  「魔鬼胸」撐爆超性感上衣  五官精雕細琢逆齡生長

現年32歲、有「魔鬼胸」稱號的蔚雨芯（Rainky），自前年宣佈離巢TVB後，便將事業重心轉往商界發展。今年她牽涉官非需要出庭，但她強調自己清白，沒有做過任何違法事情。近日，蔚雨芯似乎已走出官司的陰霾，重新投入工作，並在社交媒體上分享了一組火辣的工作照，其絕佳狀態和逆齡美貌，旋即引發網民熱烈討論。

蔚雨芯傲人上圍極吸睛

從最新發布的照片中可見，蔚雨芯正在化妝間準備，為接下來的工作打造完美造型。她身穿一件純白色低胸緊身上衣，設計雖然簡約，但性感指數爆燈。最令人矚目的，莫過於她那「波濤洶湧」的傲人上圍，在貼身剪裁的突顯下，其著名的「魔鬼胸」威力盡顯，深邃的事業線和飽滿的胸形極度吸睛，完美地將胸前春光呈現，畫面震撼。

蔚雨芯明艷照人極青春

除了身材保持得零贅肉外，蔚雨芯的臉蛋更是明艷照人。在精緻的妝容下，她的皮膚顯得白滑緊緻，一雙靈動大眼配上珊瑚色的唇妝，對著鏡頭時而甜笑、時而擺出自信表情，散發出濃厚的少女感，完全看不出真實年齡已經32歲，彷彿出現了「逆齡生長」。

