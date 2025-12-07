汪阿姐學識「頂嘴」令家英哥都改觀 不丹補拍婚照 旅途顛覆形象丨名人雜誌

汪明荃（阿姐）在TVB全新綜藝節目《帶阿姐看世界》中到不同地方旅行，老公羅家英則以神秘嘉賓身份，帶阿姐遊不丹，更完成與阿姐一齊影婚紗相的願望。阿姐一直以來給人的感覺都是嚴肅、工作認真，但經過今次旅程後顛覆形象，連相伴多年的家英哥也對她有新看法。撰文：霍淇 攝影：譚志光

汪阿姐對工作一向是嚴肅認真，今次旅程則更學會放鬆、享受，令枕邊人家英哥都刮目相看。

汪阿姐坦言平日不太喜歡去旅行，但今次行程令她增添了多些興趣。

家英哥爆阿姐現在已懂得「窒」他。

今次家英哥帶汪阿姐遊不丹，首次踏足當地的阿姐，事前都十分嚮往兼期待，而家英哥亦相當識做，為阿姐設計了一個難忘旅程，便是此行兩人在當地補影婚紗相，阿姐坦言對家英哥的安排感到很驚喜和覺得開心，「因為大家結婚的時候都沒有拍過，他們說過幾次穿婚紗，我說我不想了，來到後看到那些民族服裝都很漂亮，他們做足程序，在佛堂請了個大師，在那裏唸經灑聖水和加持，之後就有些村民出來唱歌，請我們吃晚飯，一起跳舞唱歌慶祝。」家英哥則表示為了這個旅程，專誠與監製商量，因以前叫阿姐影婚紗相，她一定會「𠵱𠵱哦哦」，所以今次事前決定不講，去到穿好服裝就影相。其實兩人於2009年美國結婚後，一直沒正式影過婚紗相，而家英哥過去曾想與阿姐在韓國補影，但最終在不丹這個被譽為「最幸福國度」的地方圓夢，相信意義更非凡。

今次到不丹影婚照，可謂圓了兩人多年的夢。

汪阿姐、家英哥今次寓工作於娛樂，來一場浪漫之旅。

兩人的不丹之旅浪漫又溫馨。

望到不同地方影婚照

雖然家英哥指今次的婚紗相算是完成人生其中一個願望，但也希望之後可繼續帶阿姐到不同的地方影婚紗相，冧到爆！除了影結婚相外，家英哥更浪漫到即興帶阿姐坐直升機去虎穴寺欣賞美景，阿姐解釋若要步行去該景點很辛苦，「因在海拔3000多米高，要步行上去需要6小時，然後再下來也要3小時，試過有人上去不懂得走下來，要別人揹他下來，不想大家那麼辛苦，所以後來我們租了一架直升機。」阿姐興奮地表示，在直升機上除了看到喜馬拉雅山冰山山脈外，也看到虎穴寺全景及珠穆朗瑪峰，全部景色靚到不得了。



今次阿姐與家英哥在普納卡影婚照外，亦走訪了首都廷布和帕羅，期間阿姐與家英哥手信店耍花槍外，亦有體會傳統藝術「唐卡」、「壇城沙畫」及國技「射箭」，而家英哥亦「流落街頭」唱粵曲，一向熱愛足球的他，更組成香港不丹混合隊，與當地有國家足球員坐鎮的足球隊踢友誼賽，行程應有盡有。



原來阿姐平日不太喜歡去旅行，但經過今次後，對旅行的興趣產生多一點，問到下次家英哥想帶阿姐去哪裏？他表示想去秘魯遊天空之城馬丘比丘，但阿姐聽到後就指又是高原地區，不想坐那麼長途的飛機，家英哥即表示可以坐郵輪，阿姐聽後也覺得好，笑言最重要的是不用收拾東西，「我們坐過一次郵輪，早上就到了一個新的城市。」

不丹方面請了大師在佛堂唸經灑聖水和加持，做足程序。

被譽為「最幸福國度」的不丹，是不少人旅遊的首選。

家英哥鍾意講歷史



家英哥指阿姐一向也是寓工作於娛樂，然後將娛樂變成工作，分不開，「做事的時間認真，但玩的時間都是工作，很認真。那麼認真做甚麼？玩就玩嘛！」阿姐指現在已放鬆了很多，家英哥就笑指阿姐現在已懂得「窒」他，「每句話都同我頂嘴，問我為甚麼說她是牛！」阿姐解釋因家英哥講很多歷史，其他人聽了覺得很有興趣，「不過他就指跟我說是『對牛彈琴』。大家都認為他講得好，我覺得以後要聽聽他講，就睡覺前講吧！」

至於今次他們拍婚照的不丹位於喜馬拉雅山脈南麓，以其獨特的佛教文化、壯麗山景及可持續發展政策聞名，成為不少名人的旅遊選擇，當年梁朝偉、劉嘉玲亦選擇到此影婚照。不丹的可持續發展費是向外籍旅客徵收的費用，用以控制觀光人數，保護其文化、觀光品質、環保和社會發展，此外更是全球唯一一個完全沒有交通燈的國家，因國民認為交通燈太機械化，會破壞人情味，故設「交通指揮亭」，以優雅手勢指揮代替交通燈。如此獨特的國度，難怪家英哥會選擇與汪阿姐、在此地留下美好回憶。

阿姐在訪問空檔時細心為家英哥整理服裝，兩公婆感情非常好。

家英哥希望之後繼續帶阿姐到不同的地方影婚紗相。

家英哥愛講歷史，鬼馬指向阿姐講是「對牛彈琴」。