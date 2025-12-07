李啟言駕駛輪椅到商場感受世界 明年1月展開新治療望有更好進展

舞蹈員李啟言（阿Mo）於2022年7月在MIRROR紅館演唱會發生的嚴重意外中受傷，頸椎神經受創至今仍在接受漫長治療，其父親李盛林牧師透過代禱信分享醫療進展，日前發出第171封代禱信以「如何渡過這些歲月」為題，形容情況漸漸有改善，更可以在照顧及陪伴下，暫時離開醫院甚至到商場，信中形容：「儘管每日依舊穿梭於病房與治療室之間，隨著身體的狀況漸漸有點改善，他已能在旁人的陪伴與協助下，每週兩次自主駕駛電動輪椅，緩緩行過醫院的長廊與庭園。這對常人而言或許輕而易舉的動作，於他卻是點滴積累的勇氣與練習成果。大約每月一次，他會跨出醫院的門扉，前往不遠處的商場，讓喧囂的市聲、流動的人群，輕輕接住他睽違三年多的目光，那不只是散心，更是與世界一次次溫柔而堅定的重逢。」

阿Mo沒有肌肉萎縮

對於阿Mo的身體情況，李盛林牧師指：「單看阿MO安坐於輪椅上的身影，誰也難以想像，他曾經歷頸椎第三、四節神經的嚴重創傷。歲月沒有帶走他身體的力量，沒有任肌肉萎縮、筋骨蜷曲、關節僵固。」他又嘆道，阿MO的身體已近三年五個月無法活動，「願我們同心禱告，盼在明年一月展開的嶄新治療中，阿MO的身心能持續領受回應，讓每一點進步都映照出神創造生命的奇妙大能，在醫療的前沿處，靜靜綻放恩典的痕跡。」