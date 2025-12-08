原來視咁的丨TVB與港人同在 提供心靈慰藉助情緒重組

大埔宏福苑事故發生後，TVB於短短兩日間，將原本的年度慈善節目《歡樂滿東華2025》改辦為《善心滿東華》，為大埔宏福苑事故籌款，急市民所急，應對災民逼切需要，讓他們感受到社會溫情從未缺席。

釋衍空法師拍攝視頻，開示各人學習與悲傷情緒共存。

事件發生至今接近兩星期，物質上的調度及善後安排大致底定。但有註冊臨床心理學家指出，災後首周災民出現失眠、情緒失控等反應無可厚非，但關鍵在於災後一周至數周的觀察期，假如症狀持續，約2至3成人會有更嚴重徵狀出現，包括創傷後遺症等等。值得注意的是，一般市民亦會因憂鬱的情緒影響而獲病。這段時間身邊朋友的支持及心靈開導尤為重要。

有見及此，進入後救災時期，TVB依舊沒有鬆懈。憑藉TVB Facebook、YouTube平台逾400萬的關注群組，從宗教、生理及心理三方面，推出一系列心靈雞湯短片，為市民疏導情緒，築起無邊界的心理支持網絡。首先請來香港大學佛學研究中心創辦人釋衍空法師拍攝影片，開示各人學習與悲傷情緒共存。沒有艱深的佛語，以平白的說法倡導「暫時趕佢（壞情緒）唔走的理念」，學習與負面情緒共存，打破了「必須堅強的枷鎖」，並呼籲給予受傷心靈足夠的私人空間，恰恰是療癒創傷的最好方法。

高級臨床心理學家羅淑兒博士以開導方式引導災民，放下愧疚心情。

精神科專科崔永豪醫生分享三招自我療癒法。

展現良心企業應有責任

另外兩條短片分別請來精神科專科崔永豪醫生及高級臨床心理學家羅淑兒博士，從科學角度提供情緒出路。首先崔醫生強調「承受不來是人之常情」，先卸下「弱者」的心理包袱，並分享三招自我療癒法：通過「4-2-6呼吸法」調節皮質醇水平，以快走激活內啡肽分泌，用記錄小成就重建自我效能感。這種基於生理機制的方法，讓災民能自我修復，掌握情緒調節。而羅博士以開導方式引導災民及身邊人應「照顧好自己，才有能力照顧他人」，為他們注入目標方向，放下自責與愧疚的心情。

員工接力募捐

另一方面細節見人品，早在災情初發，TVB愛心基金已捐出100萬予「大埔宏福苑援助基金」為災民應急，接力募捐的TVB職藝員工踴躍捐輸，再籌到近百萬善款。員工的行為是反映公司文化的一面鏡，TVB善用大氣電波為災情提供支援，展現良心企業應有的責任。



