54歲「梁漢文舊愛」曾秘密懷孕 內地搵食遇人不淑被拖欠6位數 對方無賴行為曝光誓追究到底

現年54歲的湯寶如，1992年代出道，即獲公司安排跟與歌神張學友合唱《相思風雨中》而為人認識，其後再曾跟劉小慧、黎瑞恩、王馨平並稱「寶麗金四小花」，當年她的代表作包括《緣份的天空》、《絕對是個夢》等，1996年憑《感冒》一曲奪得該年度「十大中文金曲獎」。近年主要在內地工作登台的湯寶如，今年10月突然發聲明，表明跟內地兩間娛樂工作公司毫無關係，並追討欠款。

湯寶如撇清關係

10月15日聲明中的內容：「從來沒有和廣東省佛山張梓潼小姐（Crystal）又名筒子，瀧藝簽約為旗下藝人，對方僅為湯寶如小姐工作聯絡人，雙方完全沒有簽署任何法律上的文件。」並向對方追債：「張梓潼小姐還有欠款未清，她亦承諾在2025年11月5前還清所有款項，希望說到做到，雙方撇清關係。」直至12月6日湯寶如再發出聲明，指已在2025年10月15日發出聲明和張梓潼女士終止一切合作關係，但卻對方拒絕簽收，她並已向當地法院申請民事訴訟。

聲明內容如下：

「香港歌手湯寶如已在2025年10月15號發出聲明和張梓潼女士終止一切合作關係

張梓潼女士，在中國大陸微信影音號公眾平台，（瀧藝 Crystal）簡介寫出仍是（湯寶如內地工作對接）請各界人士注意，以免受騙蒙受損失。

湯寶如女士在2025年11月10已經發出律師函給張梓潼女士，因她拒絕簽收，湯寶如女士已經向當地法院申請民事訴訟。

任何人士盜用湯寶如女士名義或肖像作虛假陳述、誤導宣傳或詐騙行為，必定追究到底。

2025年12月6號

湯寶如」

湯寶如汲取教訓

湯寶如早前公開追債，她曾表示自己有三、四位助手，負責洽談工作事務，而現時是「因為其中一個人出現問題」：「希望能盡快解決，不要讓事件再發酵，這只是個別事件，不會令我失去信心；其實因為張學潤離世後，即時要找一個人幫我處理工作問題，可能當時心急沒有考慮，這當作是一個教訓，（欠款數目大嗎？）6位數字，希望和平解決，事件不要再發酵，現希望雙方不會受到影響，之前接下的工作我會如常照做，但在聲明發出的日子後便終止。」。

湯寶如學會享受人生

54歲的湯寶如曾與梁漢文拍拖，1995年戀上郭富城御用音樂監製譚國政，她選擇放棄事業淡出樂壇，更有傳二人有計劃結婚，但最後有傳因第三者介入而分手。2007年湯寶如被爆秘密懷孕，BB爸爸是其賽車手男友陳德民，同年8月誕下兒子。湯寶如早年曾向東周刊表示，本身有意跟陳德民分手，不過卻意外有了身孕，最後二人取得共識不會結婚，共同撫養兒子，沒有結婚的顧慮，湯寶如表示跟陳德民反而增進了感情，更直言現階段的自己要學會享受人生，珍惜身邊所有人。

